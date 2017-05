I guerriglieri integralisti di Boko Haram hanno rilasciato 82 delle oltre 250 studentesse rapite nell’aprile 2014 a Chibok, in Nigeria. Lo riferiscono fonti di stampa locali.

NIGERIA: BOKO HARAM RILASCIA 82 STUDENTESSE

Le ragazze si trovano ora a Banki, nello stato di Borno. Il governo nigeriano ha comunicato che la liberazione delle ragazze, tutte liceali portate via con la violenza poco più di tre anni è avvenuta vicino alla frontiera tra il Camerun e la Nigeria. Ben 276 studentesse erano state rapite il 14 aprile 2014 mentre erano a scuola nella città di Chibok. Tanti gli appelli mondiali per chiederne il rilascio con il motto ‘Bring Back Our Girls’. Diverse giovani sono state liberate in questi anni, a gruppi, ma mai numerosi come quello di cui è stata data notizia ieri in serata.

(immagine copertina screenshot SkyTg24)