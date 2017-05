Francesco Gabbani ha svolto la prima prova ufficiale all’Eurovision Song Contest. Il cantante toscano ha eseguito sul palco di Kyev, dove si svolgerà il festival tra una settimana, la sua hit Occidentali’s Karma, con tanto di balletto con la scimmia che aveva conquistato il pubblico italiano.

Il vincitore di Sanremo ripropone così anche di fronte al pubblico dell’Eurovision Song Contest la sua canzone più celebre, che continua ad esser molto apprezzata in Italia. Grazie al successo di Occidentali’s Karma il nuovo album di Francesco Gabbani, Magellano, ha esordito al numero uno delle classifiche di vendita dei dischi in Italia. Ennesima conferma del grande successo riscosso dal cantante dopo la sua fortunata partecipazione al Festival di Sanremo, che ha lanciato la sua carriera. A circa 3 mesi dalla prima esibizione sul palco ligure Occidentali’s Karma continua a essere una delle canzoni più ascoltate sulle radio. All’Eurovision Song Contest Francesco Gabbani ha un’ulteriore possibilità di consolidare il suo successo. Da molto tempo manca un successo di un artista italiano al festival della canzone europea, molto seguito nel Vecchio Continente. Ai microfoni dell’Eurovision Song Contest Francesco Gabbani ha anche svelato quale sia il suo verso preferito di Occidentali’s Karma, “Comunque vada panta rai and singing in the rain”.