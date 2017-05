Per sondaggisti e bookmaker Macron ha già vinto

A due giorni dal ballottaggio tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen l’esito delle elezioni presidenziali francesi sembra quasi scontato. Ad indicare un netto vantaggio del candidato del movimento ‘En Marche!’ sulla leader dell’estrema destra sono sia i sondaggi degli istituti demoscopici sia le quote dei bookmaker che raccolgono puntate sull’evento elettorale.

SONDAGGI ELEZIONI FRANCIA

Ad esempio nell’ultimo sondaggio realizzato dalla società Elabe per l’emittente BFM-TV, pubblicato oggi, Macron è dato vincente al ballottaggio delle presidenziali francesi di domenica con il 62% dei voti, contro il 38% della Le Pen. Un distacco di tre punti percentuali maggiore rispetto alla precedente rilevazione, condotta prima del dibattito tv tra i due candidati.

Inoltre, secondo un altro sondaggio, realizzato da Opinionway, il movimento ‘En Marche!’, nato appena un anno fa, dovrebbe riuscire ad ottenere la maggioranza in Parlamento ai danni dei partiti tradizionali in Francia. La previsione assegna al partito di Macron fra i 249 e i 286 seggi, contro i 200/210 della destra. Il Front National della Le Pen conquisterebbe fra i 15 e i 25 seggi, la sinistra socialista, che ha governato negli ultimi 5 anni, tra i 28 e 43 seggi, quella radicale di Jean-Luc Melenchon fra i 6 e gli 8 seggi.

SCOMMESSE ELEZIONI FRANCIA

Per quanto riguarda il mondo delle scommesse, puntare su Macron alla vigilia del voto significa sperare in una vincita minima. Dalla tabella disponibile sul sito Oddschecker.com che confronta le quote di oltre 20 bookmaker interessati alle elezioni francesi si scopre che il successo del leader di ‘En Marche!’ (che al primo turno due settimane fa ha raccolto circa il 24% delle preferenze contro il 21% della Le Pen) è dato tra 1,08 (1/9) e 1,11 (1/12). In altre parole: per ogni euro scommesso sulla vittoria di Macron si possono guadagnare solo 8/11 centesimi. Il successo della leader della destra è invece dato tra 6,50 (11/2) e 9,50 (39/5). Un evento, dunque, poco probabile.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Chris Nail / Anadolu Agency)