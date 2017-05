Una donna scappa dal balcone dopo l’arrivo della moglie e della figlia del suo amante (probabilmente avvertite da una talpa). È la singolare scena immortalata in un video amatoriale registrato a Termoli, in provincia di Campobasso, che negli ultimi giorni è diventato virale sui social network e che molto ha fatto discutere gli abitanti della città molisana. Le immagini sono state registrate nella zona del lungomare Sud e mostrano una donna che decide di scappare dall’appartamento dell’adulterio tentando una rischiosa e coraggiosa fuga all’esterno dell’edificio. Un tentativo non riuscito visto che è stata raggiunta dalla moglie, fuoriosa.

Nel video spuntano anche frasi sessiste. Nel filmato si sente una persona che spiega: «Scusami, non ti posso rispondere perché sto assistendo ad un’aggressione in diretta di una p…». Nei commenti su Facebook gli utenti scrivono: «L’importante è filmare mica chiamare qualcuno che intervenga… complimenti vivissimi agli autori». E ancora: «Dovrebbe vergognarsi più chi sta filmando invece di chiamare la polizia!». La clip sta indignando diverse persone proprio per la frase degli autori del video e le urla della figlia dal balcone che non manco di apostrofare la rivale della madre con commenti poco ortodossi.

(Immagine: screenshot da video via Facebook)