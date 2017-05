«Francesco Totti sarà il nuovo direttore tecnico della Roma». Parola di Pallotta

Due giorni fa, nella conferenza stampa del nuovo direttore sportivo della Roma Monchi, il Francesco Totti calciatore è stato letteralmente «mandato in pensione». Oggi, dalle colonne de Il Messaggero, il presidente dei giallorossi James Pallotta definisce in maniera pressoché ufficiale quale sarà il nuovo ruolo del numero 10 in società: «Con Francesco avevamo già parlato di tutto questo – ha detto il numero uno della Roma -, lui sarà il direttore tecnico. Monchi da lui avrà solo da imparare».

COS’È IL DIRETTORE TECNICO E CHE RUOLO AVRÀ FRANCESCO TOTTI

Un ruolo che rende meno amaro l’addio al calcio di una delle icone sportive del XXI secolo a livello internazionale. L’annuncio dell’ultima partita del Capitano, avvenuto in realtà un po’ in sordina, era atteso ma ha comunque lasciato qualche perplessità negli ambienti giallorossi. Su alcuni quotidiani di informazione, come Il Tempo, è stata addirittura riportata l’indiscrezione di un lungo tira e molla tra Totti e il direttore generale Mauro Baldissoni per la voce a cui affidare l’annuncio. «Non ce la faccio, ditelo voi», sarebbe stata la scelta del numero 10.

Il direttore tecnico è una sorta di secondo allenatore. Solitamente, si tratta di una figura che affianca il mister e funge da faro per lo spogliatoio. Un ruolo ritagliato su misura per Totti, insomma, anche se la convivenza in panchina con Luciano Spalletti – riconfermato di fatto proprio dal direttore sportivo Monchi – potrebbe non essere così semplice.

Totti smette con il calcio, ma non smette con la Roma, insomma. «Farà sempre parte della nostra squadra» – ha detto Pallotta. Anche se, francamente, non c’era bisogno che lui ce lo ricordasse.

(FOTO: Alberto Lingria/Xinhua via ZUMA Wire)