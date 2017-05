Lo striscione di Greenpeace anti-Le Pen sulla Torre Eiffel: «Liberté, Egalité, Fraternité» | FOTO

A due giorni dal secondo turno delle elezioni presidenziali francesi alcuni militanti di Greenpeace a Parigi hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Liberté, Egalité, Fraternité’ sulla Torre Eiffel, per mettere in guardia contro un’eventuale vittoria della leader dell’estrema destra Marine Le Pen.

PARIGI, STRISCIONE DI GREENPEACE ANTI-LE PEN SULLA TORRE EIFFEL

L’iniziativa dell’organizzazione ambientalista – come dichiarato da Jean-Francois Julliard, direttore generale di Greenpeace France – mira a «mettere in guardia contro il progetto di Marine le Pen e quello che rappresenta come rischi per le associazioni». Oltre al motto della Repubblica francese, lo striscione di 30 metri per 10 porta il nome dell’organizzazione e l’hashtag #resist, a lettere nere su sfondo giallo. «Liberté, egalité, fraternité: è più che urgente difendere questi valori, particolarmente minacciati dal Front national», il partito di Le Pen, ha sottolineato Julliard.

I tweet dall’account Greenpeace France:

Liberté, Égalité, Fraternité.

Ne laissons pas le Front National mettre en danger nos valeurs. #Resist pic.twitter.com/yoZrT6ucod — Greenpeace France (@greenpeacefr) 5 maggio 2017

BREAKING – Une banderole déployée par nos activistes sur la Tour Eiffel pour défendre nos valeurs. Liberté, Egalité, Fraternité. #Resist pic.twitter.com/oZcmeek10x — Greenpeace France (@greenpeacefr) 5 maggio 2017

Les valeurs de la devise française s’appliquent à toutes et tous. Elles ne s’enferment pas derrière des frontières. #Resist pic.twitter.com/jPex9ApKZU — Greenpeace France (@greenpeacefr) 5 maggio 2017

(Immagine di copertina: frame da video dal canale BFMTV su YouTube)