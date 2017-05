Donald Trump incontrerà Papa Francesco: fissato incontro in Vaticano per il 24 maggio

La notizia era nell’aria e le trattative stavano andando avanti già da diverso tempo. Ora è arrivata l’ufficialità: il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà Papa Francesco in Vaticano, nell’ambito del viaggio che, in occasione del G7 di Taormina, lo porterà in Italia. L’incontro avverrà alle 8.30 presso il Palazzo Apostolico, mentre successivamente è stato messo in agenda il meeting con il Segretario di Stato card. Pietro Parolin.

LA CONFERMA DELL’INCONTRO PAPA FRANCESCO DONALD TRUMP

La conferma è arrivata dalla sala stampa della Santa Sede dopo che Trump, nel corso di un discorso alla Casa Bianca in occasione della firma di un decreto sui gruppi religiosi aveva annunciato che a fine maggio sarebbe andato in Vaticano.

Il G7 di Taormina sarà l’occasione per il primo viaggio internazionale di Trump e darà il via a un tour in cui il presidente degli Stati Uniti visiterà anche Israele e Arabia Saudita. Il viaggio presidenziale si concluderà con un incontro con la Nato a Bruxelles il 25 maggio e al G7 in Sicilia il giorno seguente.

COME SI E’ ARRIVATI ALL’INCONTRO TRA PAPA FRANCESCO E DONALD TRUMP

Il concretizzarsi dell’incontro tra Papa Francesco e Donald Trump ha spiazzato i più scettici giornalisti accreditati presso la Casa Bianca. Il Financial Times aveva scritto che difficilmente «le strade di Trump lo avrebbero portato a Roma», ma qualche giorno dopo, a fine aprile, si era aperto uno spiraglio con una dichiarazione del portavoce di Trump Sean Spicer: «Contatteremo il Vaticano nel tentativo di organizzare un’udienza con il Papa in occasione del viaggio del presidente in Italia – si leggeva nella nota -. Saremmo onorati di avere un incontro con il Santo Padre».

Qualche giorno dopo era arrivata la risposta della segreteria di Stato vaticana, tramite mons. Angelo Becciu: «Papa Francesco – aveva detto Becciu all’Ansa – è sempre disponibile ad accogliere i capi di Stato che gli fanno domanda di udienza». Gli occhi del mondo, ora, saranno puntati sulle mura leonine. Un incontro storico tra due personaggi molto diversi.

(FOTO: Olivier Douliery/CNP via ZUMA Wire e Giuseppe Ciccia/Pacific Press via ZUMA Wire)