Melania Trump ha messo mi piace a un tweet contro il suo Donald

Melania Trump ha messo il cuoricino a un tweet al veleno sul matrimonio tra lei e Donald Trump. L’account Twitter personale della first lady è inattivo dallo scorso 8 novembre, giorno della vittoria alle presidenziali di suo marito. Il 2 maggio però c’è stato un insolito like. Melania ha messo mi piace a un tweet che mostra il suo sorriso che si spegne non appena The Donald si volta e smette di guardarla.

Il tweet in questione – a cui poi Melania ha levato il cuoricino – è questo qui sopra. Il produttore e scrittore Andy Ostroy ha cinguettato: “Sembra che l’unico muro costruito da Trump sia quello tra lui e sua moglie”. Inutile dire che il cuore di Melania non è passato inosservato anche se è durato per qualche minuto.