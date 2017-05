Dopo un aprile nero, Simon & the Stars, prevede per il Capricorno un maggio in netto miglioramento.

CAPRICORNO: OROSCOPO MENSILE – MAGGIO 2017

Maggio 2017

CAPRICORNO

Che fatica il mese scorso! Aprile non ha mai brillato nel tuo “giro intorno all’anno”, non è mai stato uno dei mesi più facili, ma quest’anno ha superato se stesso. Alcune “prove” sono state più aspre e difficili, sotto un cielo che per molti è stato causa di smarrimento e difficoltà di ritrovare la direzione. In questo senso, maggio segna un netto miglioramento. Il Sole, infatti, percorre i gradi del segno amico del Toro e ti permette di ritrovare un baricentro più solido e stabile. E’ la Quinta tappa del tuo viaggio annuale, fase di quiete dopo la tempesta, momento per rimettere insieme i tasselli del puzzle e riportare un po’ di ordine nella tua vita. Certo, Venere e Mercurio (fino alla metà del mese) restano in posizione dispettosa, e alcuni segnali di ripresa potrebbero procedere un po’ a singhiozzo, o che alcune risposte potrebbero arrivare “a rate” o con un certo ritardo, ma nel complesso il cielo si sta rimettendo a posto.

Maggio segna un netto recupero per il lavoro. Marte in transito nella Sesta casa in Gemelli aumenta il tuo profitto e la redditività dei tuoi sforzi. Qualcuno in questi giorni potrebbe iniziare un nuovo progetto, avviare una fase sperimentale con nuove collaborazioni o con un assetto di lavoro tutto nuovo. O ancora, forte di nuovi contatti, giocarsi la carta del curriculum da far girare negli ambienti che contano. A maggio, inoltre, è possibile apportare migliorie o piccoli cambiamenti, e fare passi in avanti verso una posizione lavorativa più solida. Per alcuni è arrivato il momento di programmare e perseguire la strada della propria indipendenza. Il Capricorno è un leader e certe restrizioni non gli vanno più a genio. Maggio è il «mese della creatività» e sono molte le idee, nuove o recuperate, che fermentano nella testa. Come molte sono le occasioni per proporsi o proporre progetti, soprattutto nella settimana dal 15 al 21. Come dicevo prima, non lasciarti scoraggiare da ritardi o da intoppi nelle trattative. Se nei mesi scorsi sei stato fermo con il lavoro, cerca di cogliere al volo le occasioni per ripartire e, nel caso fossero “sottodimensionate”, non ti lasciar frenare dall’orgoglio. Ciò che ora ti serve è una scintilla in grado di rimetterti in moto, di farti riaccostare al tuo ambiente di lavoro se per qualsiasi motivo ne sei stato lontano. Molti hanno avuto un bimbo di recente, o si sono dovuti comunque dedicare alla famiglia, e hanno bisogno di “tornare sulla scena”. Questo non significa che bisogna accettare qualsiasi cosa, ma essere elastici, quello sì.

Mentre il lavoro è in netta ripresa, l’amore è un po’ più distratto. Nulla che possa scalfire le corde emotive delle coppie che si amano, anzi. Ci sono progetti in pentola che vedranno la luce dalla fine di luglio, e per molti questo è il mese degli “annunci” importanti da dare in famiglia: per alcuni si parla di un inizio di convivenza o di un matrimonio, per altri invece di un pancione che inizia a notarsi. La quadratura di Venere a maggio non fa amare di meno, ma semplicemente mette in luce alcune nuove responsabilità, rovescio della medaglia di alcuni importanti traguardi di crescita cui molti andranno incontro nei prossimi mesi. Certo, un pizzico d’ansia è da mettere in conto, soprattutto per gli aspetti economici di un matrimonio, di una nuova casa, o di una bocca in più da sfamare, specialmente per un segno responsabile e con i piedi per terra come il tuo. Tieni conto, però, che dall’autunno il tuo cielo cambierà: Giove lascerà la quadratura che ha reso questo prima parte del 2017 così lenta e faticosa sul fronte economico/lavorativo. Il “nuovo” Giove in Scorpione (attivo da ottobre) consentirà al lavoro di salire di un’ottava rimpinguando anche le tue finanze. Altri, invece, sentono più genericamente il bisogno di cambiare aria, di rinnovare/ristrutturare la propria casa o addirittura di traslocare altrove e, in termini simbolici, è un’esigenza che riflette un più profondo desiderio di vivere in un habitat migliore, più bello e salubre. Chi è alle prese con una frequentazione «recente», fresca di qualche mese, non riesce a lasciarsi andare del tutto, ma a breve arriverà a una scelta più definita e coraggiosa. Per i single, la lotteria degli incontri punta sul 20, con emozioni che potrebbero nascere durante un viaggio o una gita fuori porta.

In qualche modo, maggio inverte la polarità del tuo cielo. Se aprile ha rappresentato il massimo della stasi e della lentezza, a maggio torna un po’ di velocità. Laddove aprile ti ha spinto a confrontarti con le tue paure, maggio introduce un nuovo coraggio. Ti stai lasciando alle spalle questa prima parte dell’anno – la più faticosa – e ti stai avviando verso un cielo migliore. Dopo l’estate, di tutte queste difficoltà non resterà che un pallido ricordo. Ora, l’importante è rimettersi in moto.

