L’oroscopo di Simon & the Stars: Bilancia maggio 2017

Dopo un aprile caratterizzato da nervosismo e insofferenza, Simon & the Stars prevede un maggio nel segno del rinnovamento per gli amici della Bilancia.

BILANCIA: OROSCOPO MENSILE – MAGGIO 2017

OROSCOPO MENSILE

Maggio 2017

BILANCIA

Ottava Tappa

Benvenuto nel mese del rinnovamento! Aprile è stato un mese “complicato”, pieno di bilanci e di confronti, animato da nervosismo e da un pizzico d’insofferenza. Ne esci con le idee più chiare: ora sai perfettamente cosa fa al caso tuo e cosa, al contrario, ti è inaccettabile. Sai quali sono le tue condizioni in un accordo e quali sono, invece, i compromessi che non sei più disposto ad accettare. Forte di questa maggiore chiarezza, entri in un mese di maggio meno sospeso nella riflessione e più animato di grinta e di azione.

Per le prime tre settimane del mese, il Sole percorre i gradi del Toro e illumina la tua Ottava casa della metamorfosi e dei grandi cambiamenti. E’ l’Ottava tappa del tuo giro intorno all’anno, la fase del viaggio che ti spinge a tagliare inesorabilmente i rami ormai secchi. Per questa ragione, nel corso del mese potresti accantonare (almeno temporaneamente) alcuni progetti che in questo momento si rivelano improduttivi, per dare la precedenza ad altre attività che hanno la priorità. Oppure, sul piano interpersonale, potresti ritrovarti ad allontanare amicizie o altre relazioni nelle quali non ti riconosci più. Per tua natura, sei portato a “mediare”, a tentare di andare incontro all’altro adattandoti alle sue esigenze. In questo periodo dell’anno, al contrario, sei più “centrato” sul tuo asse e più determinato che mai. Chi ti somiglia, prosegue il viaggio insieme con te. Chi non ti somiglia più, resta indietro. Semplice.

D’altro canto, Marte (pianeta dell’azione, della grinta e della determinazione) ti sostiene per tutto il mese con un bellissimo trigono dal segno amico dei Gemelli. E’ un Marte che parla di conquista di nuovi orizzonti e di grande crescita professionale. E Venere continua a sfidarti con un’opposizione dalla Settima casa delle relazioni interpersonali. Il sillogismo è presto fatto: stai crescendo, muovendo i primi passi verso una maggiore indipendenza e verso un protagonismo più coraggioso e spavaldo. Certe cose non sei più disposto ad accettarle. Questo cielo ti spinge a tagliare con un “no” secco le situazioni che ti relegano in una posizione di secondo piano, o che non ti consentono di esprimere te stesso. Quella che sta emergendo in questa primavera è una Bilancia che riconquista il centro della scena, che non si accontenta più di stare al margine. Per i liberi professionisti, questo significa ricominciare a “scegliere” i progetti cui dedicare le proprie energie seguendo maggiormente le aspirazioni personali. Ma significa anche pretendere ordine, costanza e dedizione, e iniziare ad allontanare chi non si adegua a questo nuovo schema di cose. D’ora in poi, le cose si fanno a modo tuo. Per i lavoratori dipendenti, significa cercare nuovi incarichi o mansioni in grado di valorizzare di più il talento, o prendere altre strade. Nell’uno o nell’altro caso, è una Bilancia che torna a scegliere e che non aspetta più di essere scelta. Credimi, con Giove nel segno puoi permettertelo e questa primavera te ne darà conferma.

Per certi versi, maggio è un mese di sorprese nel lavoro: proposte inattese, accordi che si chiudono quando meno te l’aspetti (magari dopo mesi di lunghe trattative) e occasioni per raggiungere una nuova indipendenza economica o una maggiore libertà di movimento! Anzi, qualcuno si sorprenderà, perché non si aspettava che tirare un po’ la corda nei mesi scorsi, o mantenere il punto con una richiesta, avrebbe portato risultati positivi. Un certo “azzardo”, invece, ha premiato. L’azzardo più grande, in molti casi, è stato sconfiggere la soggezione, andare da un capo e dire «o mi metti al timone di questo progetto, o mi dai una promozione o me ne vado». Maggio rappresenta un giro di boa importante, in grado di «sbloccare» moltissime situazioni. E’ vero che Giove è nel segno da oltre sei mesi, ma ora inizia a ingranare bene: il suo primo compito è stato permetterti di crederci e di portare avanti le tue “battaglie”, scrollandoti di dosso il timore di osare. A proposito di osare, molti coltivano il sogno di puntare la prua verso un’altra città o addirittura all’estero: è il momento di darsi da fare. Da metà maggio a metà giugno, infatti, sono molte le occasioni che favoriscono uno spostamento territoriale. La voglia di conquistare nuovi territori, o di dedicarsi a nuove attività o progetti incontra però gli insegnamenti di Saturno: prima di avventurarti, osserva e impara le regole del gioco. La fine del mese potrebbe portare qualche attimo d’insicurezza anche a chi ha da poco messo in atto un cambiamento. Tu vai avanti per la tua strada: passeranno presto!

Venere smette il moto retrogrado e consente di trovare una soluzione a molte questioni che ad aprile hanno tenuto con il fiato sospeso. Per molti quest’anno è iniziato con qualche dubbio amletico: stare o non stare insieme? Soprattutto le frequentazioni recenti e le neo-coppie hanno avuto un andamento un po’ incostante, con qualche tira e molla. Ora la molla si distende, assieme agli animi: maggio è mese di timonate sicure e decise. Le coppie solide ne escono ancor più forti, e iniziano a mettere in cantiere nuovi progetti in grado di rendere ancor più saldo il rapporto. Per le coppie più giovani, è il cielo giusto per promettersi il futuro con un «sì» o per fissare una data. Anzi, se vuoi fare le cose in grande, chiedi la sua mano nel weekend del 26, uno dei più belli e potenti dell’anno! Nelle stesse giornate, ma in generale in tutto il mese, l’amore entra prepotente nella vita dei single: le storie che nascono sotto questo cielo hanno il buon auspicio delle stelle. Hai a disposizione l’intero Zodiaco, ma se vuoi un mio consiglio, punta su Acquario o Scorpione!

Insomma, a maggio entri nella seconda metà del capitolo di vita iniziato al tuo ultimo compleanno. I primi sei mesi – proprio come la fase crescente del ciclo lunare – servivano a farti vedere le cose con maggiore chiarezza: questo fa per me, questo no. Ora, forte di questa nuova consapevolezza, entri in una fase caratterizzata da azione e decisione. Proprio come in “Grease”, Sandy è cambiata: ora sa cosa vuole, allunga la mano e se lo prende!

Focus su: trasmutazione, eliminazione del superfluo, rigenerazione e rinascita.