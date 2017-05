L’oroscopo di Simon & the Stars: Vergine maggio 2017

Maggio per la Vergine è il mese in cui dare sfogo alla curiosità e all’esplorazione dell’inconsueto. Per approfondire continua a leggere l’oroscopo di Simon & the Stars.

VERGINE: OROSCOPO MENSILE – MAGGIO 2017

OROSCOPO MENSILE

Maggio 2017

VERGINE

Nona Tappa

C’è una tappa del tuo Giro dell’anno che parla di espansione, di esplorazione di territori geografici finora inesplorati o di nuovi interessi lontani dal consueto. E’ quella fase che riaccende il motore della curiosità e della voglia di vedere cose nuove, e ti spinge a rimetterti in gioco. Si tratta della Nona Tappa, e la incontri proprio a maggio. Per le prime tre settimane del mese, infatti, il Sole percorre i gradi del segno amico del Toro e illumina la tua Nona casa: si alza un bellissimo vento di conquista che ti consente di ripartire con più slancio, superare i tuoi personali confini e allargare gli orizzonti della tua vita.

Per tutto il mese, inoltre, Marte forma una quadratura dalla Decima casa, l’area del tuo oroscopo che rappresenta il lavoro, la carriera e la crescita professionale. Questo mi suggerisce un cielo battagliero, che ti spinge a prendere di petto tutte le situazioni lavorative che negli ultimi mesi hanno rappresentato un limite, un blocco disfunzionale oppure un freno alla tua libertà di manovra. Marte in Gemelli per te significa affrontare con decisione soprattutto i “chiacchieroni”, i “venditori di fumo”, chi è bravo a parole ma si tira indietro di fronte alle difficoltà. Non avrai difficoltà, ad esempio, a chiedere ciò che ti spetta ad un datore di lavoro duro di comprendonio; o a rimettere in riga un socio/collaboratore che ultimamente non si è assunto le sue responsabilità o si è sottratto ai suoi impegni. Soprattutto nella seconda metà del mese, quando anche Mercurio forma un bellissimo trigono dal Toro, diventa più facile parlar chiaro, soprattutto se ci sono situazioni che hai tenuto dentro di te per timore di offendere l’altro o di non essere compreso. Un po’ di nervosismo con Marte in quadratura è da mettere in conto, ma s’inserisce in un cielo equilibrato e sostenuto da buone energie: se ti dovesse scappare un “vaffa” (che poi non è nel tuo stile), sicuramente non sarebbe detto a sproposito. E, con tutta probabilità, il suo destinatario se lo sarebbe ben meritato!

Per queste ragioni, maggio è un mese importante per il lavoro, che consente di sbloccare molte situazioni che si trascinano da mesi, di rimettere in ordine rapporti professionale e partire per nuovi progetti. Mente attiva e massima concentrazione perché è un cielo ricco di occasioni e opportunità da cogliere al volo. Per i lavoratori dipendenti c’è aria di promozioni, cambi di ruolo e nuovi incarichi, ma occorre “stare sul pezzo” per saltare sul treno di una novità o di un cambiamento favorevole. Occorre mettersi in prima linea, e in alcuni casi sgomitare un po’: lo so, tu sei il segno della meritocrazia per eccellenza (e questo ti fa onore) ma ogni tanto bisogna anche guardarsi le spalle da chi cerca di prendere scorciatoie giocando in modo meno corretto del tuo. Già dal mese scorso, qualcuno sente la tentazione di cambiare mansione, di proporsi per una posizione dove si è «liberato» un posto: be’, fatti avanti e non aspettare che la proposta arrivi da sola, anche perché ne hai tutte le carte in regola. Chi, invece, ha già attuato un cambiamento tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, ha le prime conferme di aver fatto la scelta giusta, e inizia a prendere confidenza con un nuovo ambiente di lavoro. Come dicevo nella premessa, spostamenti e trasferte in questo periodo possono fornire idee, ispirazioni e opportunità importanti per allargare l’attività. Cogli al volo ogni occasione per muoverti e viaggiare.

Buone notizie anche sul fronte “soldi”: Mercurio, infatti, smette retromarcia dal 5 maggio, e torna in Toro il 16, con un transito di grande sostegno che consente di guadagnare di più, soprattutto a chi lavora a provvigione. Anche sul fronte della comunicazione, questo cielo si sintonizza sulle giuste frequenze: dopo il 5 maggio, Mercurio favorisce i nuovi contatti e smuove le trattative che si sono arenate dall’inizio di aprile.

In amore, la quadratura di Marte potrebbe creare un po’ di nervosismo. Probabilmente è il lavoro che assorbe buona parte delle tue energie ed è normale portarsi a casa un po’ di stress dall’ufficio: attenzione a non esagerare e a non scaricare troppe tensioni sull’altro.

Soluzioni geniali o notizie inaspettate in arrivo, invece, per chi è alle prese da qualche tempo con una questione che riguarda la casa, cercando magari di venderla per prenderne una più grande o di uscire dal mondo degli affitti per acquistare finalmente la propria casa. Sono temi che, con la quadratura di Saturno, già dallo scorso anno giocano un ruolo importante nel cielo della Vergine. Naturalmente, guardando il valore simbolico di un transito così importante, Saturno spinge a lavorare alla creazione di radici più stabili, o alla costruzione di pareti più solide a protezione delle tue attività. Per questo, i nati del segno che da qualche tempo “lottano” contro una situazione precaria che riguarda la casa o, per chi svolge una libera professione, anche l’ufficio o lo studio professionale, a maggio giungono a un decisivo giro di boa. Lasciare un padrone di casa irragionevole, acquistare finalmente la propria casa, rinegoziare un mutuo o un canone di affitto: sono tutte situazione che a maggio si iniziano a bloccare e che consentono di vivere o lavorare in un habitat più sereno e protetto.

I cuori solitari colgono un vento di passione forte ma a raffiche: le storie che nascono in questo periodo sono intense, ma spesso conflittuali. Questo sembra essere il trend di questa prima parte dell’anno: ci si conosce, scatta qualcosa ma c’è spesso una distanza o un terzo “incomodo” che rende le cose più complicate. A giugno, con una Venere ben piazzata in trigono dal Toro, molte storie si chiariranno e in nuovi incontri nasceranno sotto un cielo più stabile e costruttivo. Nel frattempo, però, io cercherei di non voler andare “troppo sul sicuro” e – se fanno battere il cuore – darei una chance alle nuove conoscenze e alle frequentazioni recenti. Chi vive una crisi, dovrebbe resistere alla tentazione di lanciarsi in storie clandestine: meglio prendere di petto la situazione con un dialogo aperto e costruttivo. In questo senso, attorno al 26 occorre affrontare un importante confronto con il partner. Ricorda: tutto è risolvibile.

Insomma, questo mese di maggio scorre su un doppio binario: da un lato, benvenute novità che rilanciano grinta e voglia di dare il massimo. Dall’altro, è tempo di riparare le cose che non girano più bene come una volta o, se non è possibile farle funzionare, di iniziare a pensare ad una “rottamazione”. Purché, e questo è il nodo centrale, la tua vita torni a “girare” come tu desideri.

Focus su: espansione verso nuovi orizzonti, allargamento dei confini, conquiste.