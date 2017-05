Il meraviglioso trailer di The Defenders, la nuova serie Netflix | VIDEO

Netflix ha appana pubblicato il trailer di The Defenders, la nuova serie che vedrà uniti nella lotta contro il male Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist. La nuova serie targata Marvel sarà disponibile in tutti i Paesi sulla piattaforma streaming a partire dal 18 Agosto 2017.

guarda il video:

The Defenders parla delle avventure di Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones) che devono salvare New York City. The Defenders riprende altre serie TV Marvel andate molto bene sui personaggi Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist.

Presenti nel cast anche Sigourney Weaver (Alexandra), Elodie Yung (Elektra), Scott Glenn (Stick), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Rachael Taylor (Trish Walker), Eka Darville (Malcolm Ducasse), Simone Missick (Misty Knight) e Jessica Henwick (Colleen Wing). I produttori esecutivi di quello che si preannuncia un capolavoro sono Marco Ramirez e Doug Petrie, con Jeph Loeb. La serie TV è prodotta da Marvel Television in associazione con ABC Studios per Netflix. E sì, dobbiamo aspettare ancora per vederla.