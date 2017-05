L’oroscopo di Simon & the Stars: Leone maggio 2017

Leone, maggio per te è il mese in cui raccogliere tutto quello che hai seminato in passato.

LEONE: OROSCOPO MENSILE – MAGGIO 2017

Maggio 2017

LEONE

Benvenuto al mese delle pagelle e dei risultati, una delle tappe più importanti del tuo Giro intorno all’anno. Maggio, è il mese della realizzazione, che ti mostra il frutto di tutto ciò che hai seminato e coltivato nel corso degli ultimi mesi. Per le prime tre settimane del mese, quando il Sole percorre i gradi della quadratura dal Toro, i temi più importanti del tuo cielo sono il lavoro, la carriera e soprattutto la tua crescita professionale. E’ un mese ricco d’impegni, nel corso del quale potresti avere la sensazione di avere gli occhi addosso, di non poterti permettere grandi distrazioni. Il “problema” di come gli altri “ti vedano” dall’esterno potrebbe essere un altro tema forte: a volte, potresti avvertire la preoccupazione di come gestire la tua immagine facendo le giuste scelte lavorative. O avvertire il timore che una certa scelta non sia del tutto compresa da chi ti sta accanto.

Come dicevo, rappresenta un mese-cardine nel “tuo” anno. Tornando con la mente al mese di maggio degli scorsi anni, potresti renderti conto che alcune delle “prove” lavorative più impegnative, ma anche dei traguardi più importanti, hanno avuto luogo proprio in questo periodo. Maggio rappresenta, infatti, la Decima Tappa del viaggio iniziato al compleanno: sono trascorsi nove mesi e, proprio come per una gravidanza, i tempi sono maturi per dare alla luce il frutto dei tuoi sforzi. E, come la natura ci insegna, ogni frutto contiene dentro di sé il seme di un successivo ciclo di coltivazione. Allo stesso modo, molti traguardi che raggiungerai in queste settimane di maggio contengono dentro di sé l’occasione di una nuova partenza progettuale.

Insomma, l’enfasi del mese è sulla realizzazione professionale. Per molti lavoratori dipendenti arriva un tempo di conferme, riconoscimenti e scatti di carriera, spesso accompagnati da gratifiche economiche che vanno oltre le aspettative, che rappresentano la base di partenza per un autunno in crescendo, con nuovi incarichi più ambiti. Questo cielo è fertile e positivo: batti il ferro finché è caldo e agisci entro l’estate per attivare nuove cose, guardarti intorno o presentare richieste in azienda. Da ottobre, infatti, Giove cambierà posizione e formerà una quadratura dalla Quarta casa che parla di consolidamento e di rafforzamento delle radici. E’ bene sfruttare questo periodo per smuovere le acque e per cercare di apportare i cambiamenti desiderati, o per mettere in cantiere nuovi progetti. Il cielo dell’autunno, infatti, permetterà di lavorare per coltivare e far prosperare ciò che avrai attivato fino all’estate, ma consentirà minori margini di cambiamento.

Per chi convive con l’incertezza di un contratto a tempo determinato, questo è il momento giusto per chiedere un rinnovo o per tentare il tempo indeterminato. A chi è stanco di lavorare in squadra o di rendere conto ad altri soci, consiglio di sfruttare questo cielo coordinando i propri obiettivi a quelli degli altri: dopo l’estate avranno il loro momento da «solisti» per mettersi in mostra o per mettersi in proprio. I liberi professionisti rafforzano la propria posizione con proposte e offerte anche al di fuori del solito ambito di lavoro. Le prime due settimane brillano di luce fortunata per chiudere affari o trattative: ottime occasioni soprattutto il 2 e il 12. Intorno alla fine del mese fai attenzione alle “economie” perché potrebbe esserci qualche uscita extra per chi sta investendo sul futuro con un’attività, una casa o una ristrutturazione.

Maggio ha un cielo passionale e coinvolgente per l’amore. I cuori solitari escono dalle tane e si buttano nella mischia. C’è voglia di allargare la propria cerchia di amicizie e conoscenze per crearsi nuove opportunità: l’amore è una strana alchimia che d’altronde va anche un po’ «aiutata» dandosi da fare! Permangono alcune diffidenze tra chi è reduce da trascorsi non troppo felici. Nonostante ci sia ancora un senso di disillusione, questo cielo invita a lasciarsi alle spalle delusioni e disincanto e farsi prendere per mano. Il momento migliore per lasciarsi andare a un nuovo incontro, o per innamorarsi di nuovo, è il fine settimana dal 12 al 14. E perché non puntare sui segni favoriti del mese, come un Toro e un Gemelli? Anche le coppie che desiderano coronare il proprio amore con un figlio possono contare su un cielo fertile e generoso. Questa geografia planetaria, tra l’altro, favorisce anche la ricerca di soluzioni alternative per chi non dovesse riuscire con il metodo «tradizionale». Ovviamente non esistono miracoli «astrali» ma se davvero lo desideri, questo è un cielo che aiuta! Chi divide il cuore tra due storie, sa che presto dovrà fare una scelta.

Insomma, sei arrivato a un giro di boa fondamentale del “tuo” giro intorno all’anno. E’ il momento di confrontarsi con i risultati dei propri sforzi e trarne spunto per fare un “bilancio”. Quali progetti hanno dato i frutti migliori e meritano il tuo impegno? Quali altri, invece, non hanno prodotto i frutti sperati? Talvolta sulla scia dell’entusiasmo suscitato da un successo superiore alle aspettative, talvolta con la delusione di un’attività che ha reso meno del previsto, questa è la fase che ti spinge a riformulare i binari strategici sui quali viaggerà il prossimo giro dell’anno, che inizierà tra tre mesi quando il Sole tornerà nel tuo segno.

Focus su: realizzazione, ambizione, successo, reputazione. «Incontro» con le responsabilità della crescita.