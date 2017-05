L’oroscopo di Simon & the Stars: Toro maggio 2017

Per il Toro nel mese di maggio Simon & the Stars prevede nuovi inizi, voglia di ripartire, tanta grinta e desideri. Non male davvero!

TORO: OROSCOPO MENSILE – MAGGIO 2017

OROSCOPO MENSILE

Maggio 2017

TORO

Si parte per un nuovo giro! (Prima Tappa)

Benvenuto al mese delle nuove partenze, Prima Tappa del tuo giro intorno all’anno! Per le prime tre settimane di maggio, infatti, il Sole illumina il tuo segno, e riaccende il motore di grinta, iniziativa e voglia di ripartire. Il ritorno del Sole nella stessa posizione che aveva al momento della nascita attiva un nuovo ciclo di vita, con tutta la prorompente potenza degli inizi. E’ il mese dei “desideri”, e non è una frase fatta. Al compleanno, infatti, inizia un viaggio, e i desideri espressi soffiando sulle candeline ne tracciano la rotta. Quanto più i tuoi desideri sono attivi e (pro)positivi, vividi e ricchi di dettagli, tanto più definita sarà la rotta del viaggio che sta iniziando, e più alte le probabilità che ti porti dove desideri arrivare.

Per questa ragione, maggio è un mese animato da una ricca attività “interiore”, fatta d’idee e intuizioni, di “eureka” e trovate vincenti. Soprattutto dal 2 al 5 maggio, quando il Sole incontra Nettuno con un bellissimo sestile dai Pesci: ti consiglierei di annotare i sogni e di ascoltare i tuoi stati d’animo, perché possono suggerirti moltissimo sulle “cose” (che si tratti di progetti lavorativi, iniziative personali o relazioni affettive) che ti stanno portando nella direzione desiderata e su ciò che invece ti sta allontanando da tuoi obiettivi più importanti. Dall’8 all’11, quando incontra Plutone in Capricorno, tieni d’occhio con grande attenzione tutto ciò che parla di “estero”, o che attira l’attenzione verso luoghi dove non sei mai stato, che si tratti di veri e propri nuovi territori geografici, o di orizzonti simbolici di interessi o progetti che non hai mai considerato in precedenza. In questo periodo, gli “inizi” hanno grandissima importanza: hai un cielo fertilissimo, in grado di accogliere nuovi “semi” da far germogliare nei prossimi mesi.

Finora ho parlato dell’aspetto più visionario e creativo di maggio. Questo non significa, però, che sia un mese sospeso in un limbo di astrazione. Al contrario: Marte in Gemelli nella tua seconda casa ti rende concreto, pragmatico e capace di trovare strategie e soluzioni e di “batterti” per ciò che ti spetta.

Piuttosto, però, credo che in questo periodo tu non sia del tutto obiettivo nel valutare i tuoi progressi personali e professionali. La tua posizione si sta rafforzando, ma i tuoi pensieri vagano ancora nel dubbio di una scelta. Molti nati del segno si domandano se una nuova strada intrapresa nei mesi scorsi sia poi quella giusta, o se un’attesa sarà premiata. Alcuni si chiedono se con un cambio di rotta o di collaborazioni stiano tradendo i loro ideali. Certo, questo riguarda soprattutto i nati del segno che hanno attraversato o sono in mezzo al guado di un importante cambiamento nel lavoro, ma siete in molti, te lo assicuro!

Procedi con realismo e concretezza, fidandoti del tuo istinto, senza lasciarti frenare da dubbi o ripensamenti. D’altronde, maggio è un mese che restituisce fiducia e premia la tua perseveranza. Soprattutto le giornate dal 5 al 15 portano buone notizie e conferme, consentono di chiudere una trattativa, firmare un accordo e prendere una decisione importante. In alcuni casi potrebbe sorgere l’esigenza di ridimensionare un po’ le pretese economiche, ma ricorda: in questo periodo è importante essere elastici e lungimiranti, e agire con realismo. E’ importante muoversi il più possibile e consentire a nuove cose di iniziare a prendere forma. Dall’autunno, questi nuovi semi inizieranno a produrre frutto su basi più stabili e certi compromessi (che oggi possono sembrarti “sacrifici”) ripagheranno con gli interessi.

Dal 17 maggio, poi, anche Mercurio scende in campo al tuo fianco. Soprattutto tra il 23 e il 28 maggio, diventa più facile far decollare affari e compravendite, o risolvere positivamente questioni patrimoniali (anche di vecchia data) riguardanti la divisione di un bene o di una società.

Anche il cielo dell’amore risente positivamente di questo clima di inizi e nuove partenze. Arriva un importante giro di boa per molte coppie che lo scorso anno hanno dovuto rimandare un matrimonio, un inizio di convivenza o un altro importante progetto a due. Il tuo è un segno che vuole andare sul sicuro, e prima di muovere un passo importante vuole giustamente avere la giusta tranquillità economica lavorativa. Ora il cielo è più “propizio”, più sereno e stabile: metti a tacere l’ansia e punta il navigatore su settembre, mese della realizzazione dei progetti del cuore. Questo non significa che prima dell’estate ci sia calma piatta, anzi! Il cielo di maggio risveglia nelle coppie la voglia di progettare, programmare e – perché no – allargare la famiglia con fiocco rosa o celeste! E risveglia anche i cuori solitari più refrattari ad andare incontro al nuovo. Gli amori che nascono sotto questo cielo sono passionali, disarmanti, inaspettati, specialmente nella seconda metà del mese. Nonostante qualche contrasto iniziale, Bilancia e Acquario sono i segni che più hanno il potere di sconvolgerti la vita. Positivamente s’intende! Il mese scorso ha riportato la luce nella vita di molte coppie, ha sciolto incomprensioni e insegnato una nuova capacità di venirsi incontro. Tuttavia, se nutri ancora un dubbio sul partner, a maggio puoi andare a fondo di una situazione non del tutto chiara. Il tuo è un segno fedele per natura, e lo stesso pretendi dall’altro. A buon intenditor, poche parole.

Maggio, insomma, rappresenta lo START di un nuovo capitolo di vita. E’ ora di lasciarsi alle spalle l’ombra di fatica, pesantezza e senso di rinuncia (postumi dell’opposizione di Saturno) e andare avanti. E’ ora di rimettere mano ai progetti più belli, di aprire il cassetto dei sogni e fargli riprendere aria. E’ ora di ripartire.

Focus su: inizi, novità, partenze, svolte e soluzioni improvvise, rilancio, nuove energie vitali