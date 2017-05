Parieti contro Lucarelli anche alle Iene. Alba Parietti è stata intervista da Corti e Onnis, nel loro consueto stile irriverente e dissacrante, sul suo scontro con Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle e sui social media. La showgirl non ha per nulla ridotto la verve polemica nei confronti della giornalista del Fatto Quotidiano, dopo che la sua partecipazione alla finale del programma di Rai Uno aveva spinto Lucarelli a disertare la puntata conclusiva della trasmissione, dove lavorava in qualità di giurata. Alba Parietti ha pubblicato sul suo profilo Facebook, dove son partiti diversi attacchi contro Lucarelli autodefinendosi ironicamente una cattivona, il video dell’intervista alle Iene.



Nell’intervista a Corti e Onnis delle Iene Alba Parietti ha evidenziato di aver ricambiato a tutte le gentilezze che Selvaggia Lucarelli fa alle persone in rete. La showgirl ha spiegato che il fidanzato della giornalista del Fatto le avesse scritto, rimarcando di aver risposto al suo desiderio di comunicazione reciproca con lei, condividendo materiale che da tempo circolava in rete. Alba Parietti ha sottolineato di non aver detto nulla che già non si sapesse, chiedendo ironicamente a Corti e Ionnis di valutare la gravità della sua replica. Quando le due Iene le hanno chiesto di promettere che non insulterà più Selvaggia Lucarelli Alba Parietti è scoppiata a ridere. Quando ha smesso di ridere Parietti ha detto di sperare di non vedere più Lucarelli, per poi ironizzare sul fatto che la insulterà anche se non la dovesse più incontrare.