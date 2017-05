Flavio Briatore è stato protagonista di un diverbio verbale con Pierluigi Pardo durante la trasmissione Tiki Taka News. L’imprenditore e manager di Formula 1, più volte campione del mondo con le scuderie da lui guidate, era intervenuto dalla sua abitazione di Montecarlo per parlare della partita tra la squadra della sua città, il Monaco, e quella del suo cuore di appassionato di calcio, la Juventus, che si disputa questa sera come seconda semifinale della Champion’s League. Dopo la prima domanda di Pierluigi Pardo sulle sue sensazioni sulla partita, Flavio Briatore non ha gradito la formulazione della seconda questione posta dal conduttore di Tika Taka news, che riguardava la eventuale presenza dei poveri a Montecarlo. L’imprenditore, che ha appena pubblicato un libro intitolato Sulla Ricchezza per i tipi di Sperling e Kupfer, non ha apprezzato il riferimento a persone a basso o zero reddito in una città come Montecarlo, rispondendo così.

È un luogo dove chi ha le possibilità può viverci tranquillamente. Come in tutte le cose. Se abiti a Milano in via Montenapoleone ti costa tanto…Tutte ste robe qui, ricchi, poveri, sono tutte caXXate, ogni volta lo tirate fuori. Intanto cominciate a guadagnare per potervi permettere Montecarlo. Non rompete sempre i maroni con ste robe qui se no io prendo, alzo, e me ne vado. Non ha nessuno senso. Poveri, ricchi, ma cosa vuole dire ?!?Siamo ancora lì? Ma siamo degli ignoranti, siamo dei rancorosi

Come si vede nel video, la risposta accesa di Flavio Briatore ha spinto sulla difensiva Pierluigi Pardo, con cui il battibecco è proseguito nei minuti successivi. Il manager di Formula 1 ha ricordato i suoi successi sportivi, rimarcando di aver meritato i soldi che ha guadagnato durante la sua vita professionale. Nel dibattito è stato inserito anche Massimo Giletti, conduttore di Rai Uno e noto tifoso juventino, che ha ironizzato sul dibattito sui compensi della TV pubblica presente anche sulle reti Mediaset dove è ospite. Quando Pierluigi Pardo ha provato a fare un’altra domanda, sul passaggio di Balotelli al Napoli, Flavio Briatore ha chiesto di esser lasciato in pace per cinque minuti, visto che non aveva voglia di rispondere per il momento.