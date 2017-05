Il Pd fa fatica ad essere giovane: almeno il 60% dei votanti alle primarie era over 54

Il Pd fa fatica ad essere giovane. Oltre il 40% dei votanti alle primarie di domenica scorsa aveva più di 64 anni di età. Quasi un elettore su due era un pensionato. Più del 60% superava i 55 anni. Sono i risultati amari per i Dem delle analisi degli esperti sulla consultazione che ha appena consegnato per la seconda volta il Partito Democratico nelle mani dell’ex premier Matteo Renzi e che ha registrato un significativo calo della partecipazione (ai seggi circa un milione di persone in meno rispetto al 2013).

Su Repubblica il sociologo e politologo Ilvo Diamanti, citando un’indagine condotta su un campione piuttosto ampio (di quasi 3.700 persone) da Cls (Candidate & Leader Selection, uno degli Standing Group della Società Italiana di Scienza Politica) parla di «profilo sociale del Pd piuttosto chiaro» e di «popolo dai capelli grigi». Si sarebbero recati ai seggi per le primarie Dem solo il 15% dei potenziali elettori di età inferiore ai 35 anni (contro il 19% del 2013):

Un “popolo dai capelli grigi”. Il 42% dei votanti, infatti, ha 65 anni e oltre. Un ulteriore 21% supera comunque i 55 anni. All’opposto, i giovani (fra 16 e 34 anni) sono una quota ridotta: il 15%. Non è una sorpresa. Fra gli elettori, infatti, come mostrano i sondaggi, altri partiti attraggono maggiormente i giovani. Per primo: il M5S. Coerentemente, sul piano professionale, la componente più ampia è composta dai pensionati: oltre il 40%. Contano meno, invece, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati. In entrambi i casi, intorno al 15%. Come i lavoratori indipendenti, d’altronde. Peraltro, i votanti alle Primarie mostrano un livello di istruzione mediamente elevato. Il 37% in possesso di laurea, qualcuno in più del diploma superiore.