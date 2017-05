Sta diventando virale una petizione su Change.org, lanciata da un certo Mario Adinolfi che chiede la pena di morte per chi chiede l’eutanasia.

La petizione è un trollaggio vero e proprio da parte di qualcuno che si firma come il leader de Il Popolo della famiglia, contrario da sempre alla legge sul fine-vita.

Ormai i miscredenti hanno superato ogni limite è ora di dire basta a chi intende togliere al Nostro Signore Onnipotente (sempre sia lodato) il diritto di dare e togliere la vita.

Per un crimine così odioso come il suicidio e l’eutanasia ci vuole un punizione di proporzioni bibliche che scoraggi i malintenzionati.

Per questo chiunque voglia suicidarsi o voglia ricorrere per se stesso all’odiosa pratica dell’eutanasia dovrebbe venire punito con la pena capitale nel nome di Nostro Signore.

L’idea di base è un processo e condanna per direttissima da svolgere appena emergono le intenzioni palesi del crimine con conseguente somministrazione di una iniezione letale, siccome siamo Cristiani Cattolici vogliamo che il tutto accada in un contesto umanitario con la famiglia del colpevole che assista all’esecuzione in un ambiente comunque dignitoso.

Amen.

