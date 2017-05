I Simpson fanno la sigla di The Big Bang Theory | VIDEO

I Simpson hanno compiuto trent’anni e per festeggiare questo nuovo compleanno Homer, moglie e figli hanno parodiato la sigla della sit com The Big Bang Theory

Nell’episodio andato in onda negli Stati Uniti domenica scorsa, la famiglia di Fox si ritrova sul divano non senza prima aver percorso tutte le tappe del celebre cartoon. E lo ha fatto così come inizia da sempre la serie su Sheldon e i suoi amici.

guarda il video: