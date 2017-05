Cecenia: «Obbligano i genitori a uccidere i loro figli omosessuali» | VIDEO

Ancora notizie tremende dalla Cecenia, questa volta un testimone ha rilasciato un’intervista a France 24 nella quale rivela che le autorità cecene obbligano i genitori di ragazzi gay ad uccidere i loro figli.

“Siamo sempre stati perseguitati, ma mai come in questo momento. Adesso arrestano tutti. Uccidono le persone, fanno quello che vogliono. Le autorità cecene sperano di “pulire la nazione” dell’omosessualità. Dicono ai genitori di uccidere i loro figli. Loro dicono: o lo fate voi o lo faremo noi. Hanno torturato un uomo per due settimane poi hanno convocato i suoi genitori e i fratelli. La polizia ha detto: vostro figlio è un omosessuale risolvete la cosa o lo faremo noi.”

Mi chiedo cosa debba accadere ancora prima che qualcuno intervenga.

guarda il video: