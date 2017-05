Matteo Salvini ha trascorso la notte al Cara di Mineo, in provincia di Catania. Il leader della Lega Nord è arrivato nel Centro d’accoglienza per rihiedenti asilo (che ospita oltre 3.300 migranti) ieri pomeriggio. Insieme con il segretario del Carroccio hanno dormito nella struttura anche i due parlamentari siciliani della Lega-Noi con Salvini Angelo Attaguile e Alessandro Pagano. Ai tre deputati è stata destinata una delle piccole villette uguale a quelle utilizzate dagli ospiti.

MATTEO SALVINI AL CARA DI MINEO

Matteo Salvini ieri ha vistato il centro e ha parlato di un «vero e proprio mercato a cielo aperto e senza regole dove puoi acquistare di tutto». Il segretario della Lega Nord poi ha annunciato anche sui social che avrebbe trascorso la notte al Cara di Mineo. «In diretta dal centro per immigrati più grande d’Europa: 3.300 ospiti, di cui ben 14 siriani, per una spesa di 29 euro a testa, 100.000 euro al mese», è il messaggio postato dal leader del Carroccio lunedì pomeriggio. «Stanotte – ha poi scritto in un post martedì mattina – 3.300 ospiti più uno, che ha dormito in branda e si è appena fatto la doccia. Alle mie spalle il sole che sorge, una delle villette che prima erano affittate ai soldati americani e adesso sono offerte agli immigrati africani, e una moschea gonfiabile a loro disposizione».

LEGGI ANCHE > La prima mossa di Matteo Renzi dopo le primarie

«Partitella in corso, c’è la coppa d’Africa. Alle mie spalle qualcuno che a San Siro farebbe miglior figura», ha poi detto Salvini in un lungo video pubblicato sul social network mostrando le immagini del Cara di Mineo e di un campo di calcio. Nel filmato il leader della Lega ha mostrato il centro ai suoi follower. Non sono mancate frecciate agli avversari politici. «500 posti di lavoro gravitano intorno a questo centro, e altrettanti voti aggiungo io. Pensate – ha detto Salvini – che qua l’Ncd prende il 40%». «Uno pensa alle baracche ma entriamo nel cuore di una vera e propria città, 3.330 abitanti con negozi, parrucchieri, bar, riparatori di biciclette, negozi che vendono trolley nuovi». (Immagine: screenshot da pagina fan Facebook di Matteo Salvini Facebook.com/salviniofficial)