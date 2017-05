La Corea del Nord minaccia ancora: «Siamo pronti a un test nucleare in qualsiasi momento»

Pyongyang continua a minacciare i Paesi occidentali. La Corea del Nord si dice pronta a condurre il sesto test nucleare «in qualsiasi momento». Il nuovo avvertimento è arrivato da un portavoce del ministero della Difesa del Paese asiatico, secondo cui il ‘regno eremita’ è «totalmente pronto a rispondere a ogni misura presa dagli Stati Uniti».

COREA DEL NORD MINACCIA TEST NUCLEARE

Il regime – ha detto il portavoce citato dall’agenzia di stampa nordcoreana Kcna – continuerà a rafforzare le sue capacità in materia di «attacchi nucleari preventivi», a meno che Washington non rinunci alle sue politiche ostili. «Le misure della Repubblica popolare democratica di Corea per rafforzare al massimo la forza nucleare – è il messaggio di Pyongyang con riferimento alla possibilità di un sesto test nucleare – saranno portate avanti con successo in qualsiasi momento e nel luogo che deciderà la leadership suprema».

L’ultima minaccia prolunga la fase di forti tensioni tra Pyongyang e Washington. La scorsa settimana è arrivata una nuova dimostrazione di forza nei confronti della Corea del Nord da parte dell’amministrazione Usa da Donald Trump, che ha inviato poco lontano dal paese asiatico il sommergibile nucleare Uss Michigan. Il sottomarino è giunto nel porto di Busa, in Corea del Sud, il 25 aprile, nell’85esimo anniversario della fondazione del Korean People’s Army (Kpa). Il sommergibile Uss Michigan è dotato di missili tattici e di alte capacità di comunicazione. Negli ultimi giorni si è avvicinata alla Corea del Nord anche la portaerei Uss Carl Vinson.

(Foto da archivio Ansa. Credit: Zhu Longchuan / Xinhua via ZUMA Wire)