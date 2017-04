I ragazzi di Futtern hanno provato a fare i tortellini al forno. O meglio, hanno massacrato dei tortellini ponendoci anche il mais. Sì il mais.

guarda il video:

Il video è diventato talmente virale da esser stato ripreso da pagine Facebook nostrane come “Insultare su Tripadvisor sentendosi grandi chef”.

«Dear tedeschi – commenta sotto il video un utente italiano – you make macchine very fighe and you siete the best quasi in tutto. Organization, civiltà, order, politica and many other cose. But please, lasciate perdere la cucina and let cook gli italiani because sto piatto is worse than the Multipla». Qui i commenti più belli.