Primarie Pd 2017: il voto e i risultati della sfida tra Renzi, Emiliano e Orlando | Live

RISULTATI PRIMARIE PD 2017 LIVE

15.17. Risultati primarie Pd 2017, al voto anziana di 102 anni. Una delle curiosità delle primarie Pd 2017 riguarda l’età degli elettori. Stamattina in Liguria si è recata al seggio per esprimere la sua preferenza, poco dopo l’inizio delle operazioni di voto, un’anziana di 102 anni. La signora Teresa, con camicetta rossa e foulard ton sur ton al collo, si è presentata al point di Carcare nel savonese e dopo aver dato i documenti ha consentito che la fotografassero per un post sul sito Facebook del Pd Liguria che ha commentato cosi’: «Per votare non c’è età. Grazie!».

15.12. Risultati primarie Pd 2017, candidati attivi sui social nel giorno del voto. Le operazioni di voto non fermano l’attività sui social network degli staff dei tre candidati alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Anche a seggi aperti sia Matteo Renzi che Michele Emiliano e Andrea Orlando continuano a lanciare messaggi al popolo del centrosinistra. L’ultimo post dell’ex premier su Facebook (a metà giornata) è un ringraziamento agli 80mila volontari impegnati nei circa 10mila seggi.

Il governatore pugliese invece in un post ricorda lo storico militante e deputato comunista Pio La Torre, ucciso dalla mafia esattamente 25 anni fa.

Il ministro della Giustizia ha invece pubblicato una sua foto al seggio e un nuovo messaggio di ringraziamento per gli elettori.

14.55. Risultati primarie Pd 2017, candidati al voto: Renzi, Orlando ed Emiliano al seggio in mattinata. Tutti i tre candidati delle primarie 2017 del Partito Democratico si sono recati al seggio per votare in mattinata.

Matteo Renzi è arrivato al seggio nella sua Pontassieve, allestito in un circolo ricreativo e culturale, intorno alle 11.10. L’ex premier ha depositato la scheda nell’urna dopo circa 25 minuti di coda insieme alla moglie Agnese Landini. Arrivando, Renzi si è informato sull’affluenza al seggio e con il segretario comunale del Pd di Pontassieve Tommaso Valleri ha commentato il fatto che «anche a Roma l’affluenza, per quello che mi dicono, è alta, ma lì – ha osservato Renzi – c’e anche il derby». «È un segnale molto bello – ha poi aggiunto riferendosi all’affluenza alle primarie – speriamo le facciano le facciano anche gli altri partiti».

Michele Emiliano si è invece presentato al seggio stamattina a Bari per la prima volta senza carrozzina dopo l’operazione al tendine di Achille. «Questo – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia – è il primo giorno nel quale faccio a meno della carrozzella quindi è di buon auspicio». Al seggio del governatore c’erano molti elettori in coda. Emiliano ha commentato: «Cè un grande entusiasmo, soprattutto a Bari e in Puglia: sono commosso da questa reazione democratica». E ancora: «I pugliesi hanno capito che quando si fanno le cose per bene, anche nel resto d’Italia ti viene riconosciuto».

Andrea Orlando è arrivato alle 12 al circolo del Pd del quartiere di Fossitermi, alla Spezia. Il ministro della Giustizia ha stretto la mano a alcuni cittadini e militanti che lo stavano attendendo davanti al circolo. E ha dichiarato: «Per me un buon risultato sarebbe gia’ una buona affluenza al voto. Ma voglio vincere». E ancora: «Sono convinto che nel partito bisogna stare insieme, lavorando insieme. Renzi sa cosa vuol dire essere minoranza ma io sicuramente sarò meno polemico di quando lui era in minoranza. Ma sarò in maggioranza e penso di poter contare sull’aiuto di Renzi». Orlando, dopo il voto, si è diretto a piedi verso casa. «Questa giornata la passerò con la mia famiglia. Poi tornerò a Roma a seguire i risultati».

14.30. Risultati primarie Pd 2017, affluenza ore 12: 701mila votanti. In una nota la Commissione nazionale per il Congresso Pd ha comunitato che alle ore 12 l’affluenza ai seggi delle primarie del Partito Democratico è risultata essere di 701.373 cittadini. «Grazie per questa straordinaria partecipazione che siamo certi si rafforzerà nelle prossime ore. Grazie agli oltre 80mila volontari che rendono possibile questo importantissimo evento democratico».

14.30. Risultati primarie Pd 2017, nodo affluenza. Uno dei dati più significativi delle primarie del Partito Democratico (del quale si è molto discusso nel corso della campagna elettorale) riguarda l’affluenza. Il numero di votanti ai seggi risulta essere un buon indicatore degli umori del popolo Dem e del centrosinistra in generale. Un basso tasso di affluenza può essere interpretato come un segnale di impopolarità degli esponenti Dem, un tasso alto, al contrario, come un segnale di gradimento per la linea del partito.

Risultati primarie Pd 2017. A cinque mesi dalla pesante sconfitta di Matteo Renzi al referendum costituzionale e delle sue dimissioni da presidente del Consiglio il popolo del centrosinistra attende l’esito del voto per la scelta del nuovo segretario del Partito Democratico. La sfida è tra l’ex premier, che dopo l’insuccesso della riforma Boschi alle urne ha abbandonato anche la guida del partito, il ministro della Giustizia Andrea Orlando e il governatore pugliese Michele Emiliano.

LEGGI ANCHE > Primarie Pd: hanno rubato due gazebo a Roma

PRIMARIE PD 2017, COME SI VOTA

Le operazioni di voto si sono aperte oggi alle 8 in circa 10mila seggi, aperti fino alle 20. Ad esprimersi non sono iscritti al Partito Democratico ma anche semplici elettori. Le primarie Pd consentono la partecipazione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, ma anche giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni, cittadini di Paesi dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini di Paesi non Ue con permesso di soggiorno, elettrici ed elettori con diritto di voto all’estero. I cittadini italiani iscritti alle liste elettorali possono votare portando con sé un documento di riconoscimento, la tessera elettorale o, se registrati online (come nel caso dei minorenni), la ricevuta dell’avvenuta registrazione sul sito del Pd. È richiesto un contributo di almeno 2 euro. Nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia sono stati istituiti dei seggi speciali, dove i cittadini potranno votare senza obbligo di registrazione con la sola esibizione del documento di riconoscimento.

PRIMARIE PD 2016, DOVE SI VOTA

Per conoscere dove si vota alle primarie Pd 2017 e trovare il seggio bisogna connettersi al sito del Partito Democratico ed indicare il proprio comune di residenza e il numero della sezione elettorale indicata sulla propria tessera.

(Immagine da archivio Ansa)