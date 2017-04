Primarie Pd: il 5 stelle Davide Barillari invita tutti a votare ai gazebo (a modo suo)

«Credi a quello che ti racconta Repubblica e corri a votare al gazebo il tuo pagliaccio di Firenze». Così il 5 stelle Davide Barillari replica a una utente su Twitter. Il consigliere M5S nella regione Lazio perde le staffe. E stamane non è la prima volta.

DAVIDE BARILLARI E I REPLY AL VELENO PER LE PRIMARIE PD

Barillari continua a replicare, sempre tirando in mezzo le primarie del Partito democratico. «Tu credi anche a Babbo Natale? Corri subito al gazebo a votare il tuo caro Renzie», risponde a chi deride il suo status di ieri in cui il 5 stelle affermava che il Movimento non ha padroni e non è un partito.

@giacomo_81 Tu credi anche a Babbo Natale? Corri subito al gazebo a votare il tuo caro Renzie — Davide Barillari M5S (@BarillariM5S) 30 aprile 2017

@M_Biccari @RandallFlagg71 Ridi ridi. Intanto Beppe in 5 anni non mi ha mai detto cosa fare. Chiedi ai tuoi conpagnucci del pd quanti ordini hanno ricevuto — Davide Barillari M5S (@BarillariM5S) 30 aprile 2017

Nervosetti stamane eh?