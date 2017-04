«Alle 7.30 il presidente di seggio è arrivato a piazza Bologna e si è accorto che il gazebo non c’era più». Marco Giordano, attivista del Pd, racconta così alla Dire del furto subito. Il gazebo per votare alle primarie «era stato montato nella notte, per assicurare che alle 8 fosse tutto pronto per aprire le votazioni. Invece stamattina era sparito. Allora, dopo aver avvertito la Federazione, ho fatto un giro di telefonate e un compagno che aveva un gazebo a disposizione lo ha portato qui» ed è stato possibile votare come previsto. La stessa situazione si è creata a piazza dei Cinquecento (davanti alla Stazione Termini). All’inizio «hanno cominciato a votare appoggiati su una macchina- racconta Giordano all’agenzia -, poi ho portato le bandiere del Pd per far capire dove andare, perché ci arrivavano telefonate di persone che non capivano dove si votasse. Ora non so quale sia la situazione là, ma spero che un gazebo lo abbiano montato».

La notizia inizia a circolare anche su Twitter:

Rubare di notte i gazebo per le #primariepd2017 cos’è, un segnale forte di maturità politica e honestà? #30aprile #BuonaDomenica — Debora Attanasio (@DebAttanasio) 30 aprile 2017

Roma con la Raggi è completamente alla deriva, rubano persino i gazebo #PrimariePD x impedire ai cittadini di esprimersi in democrazia — Paolo Cugini (@PaoloCugini) 30 aprile 2017

A #Roma sono spariti dei gazebo per votare alle #PrimariePD. C’è chi si vergogna e preferisce votare di nascosto. — Matteo Capponi (@pirata_21) 30 aprile 2017

(foto di repertorio ANSA)