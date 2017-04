Donald Trump parla e dal cielo piovono bandierine russe | VIDEO

Trollare è un’arte. Lo sa bene chi ha lanciato delle bandierine russe durante il discorso di Donald Trump al rally in Pennsylvania questo sabato. Mentre il presidente degli Stati Uniti d’America stava parlando sul palco sono cascate sulla folla delle piccole bandierine russe. Proprio di fronte all’obbiettivo delle telecamere di tutti i media presenti.

guarda il video:

As Trump speaks, it appears someone briefly threw a bunch of Russian flags up in air in front of the pool camera. pic.twitter.com/1dt8VMtRlW — Steve Kopack (@SteveKopack) 30 aprile 2017

DONALD TRUMP: BANDIERE RUSSE E LEGAMI CON PUTIN?

Come ricorda Mashable durante la campagna presidenziale alcuni funzionari dell’amministrazione hanno avuto molti contatti, inspiegabili, con funzionari russi, molti dei quali ora sotto indagine. Un ex dirigente è accusato di riciclaggio per un partito politico ucraino legato al governo russo. L’FBI ha ricevuto un’ordinane di sorveglianza nell’estate del 2016 su un consigliere di Trump a causa di un’inchiesta legata ai legami tra il Cremlino e la campagna elettorale del neopresidente. Forse qualcuno, in Pennsylvania, voleva semplicemente ricordare le indagini in corso.