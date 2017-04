Oney Tapia vince Ballando con le stelle 2017 | VIDEO

Oney Tapia ha vinto Ballando con le stelle. L’atleta paralimpico, argento a Rio 2016, ha battuto Fabio Basile che si è aggiudicato così la “coppa dei secondi” ha detto Milly Carlucci. «Voglio dedicare questa vittoria a tutti i ragazzi disabili».

Il vincitore della trasmissione in onda su Rai1 è rimasto cieco dopo un incidente di giardinaggio. Giocatore di baseball, si è trasferito in Italia nel 2002, lavorando contemporaneamente come giardiniere. Entrò in nazionale vincendo la medaglia d’oro nel lancio del disco agli Europei paralimpici di Grosseto del 2016 e un argento ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro dello stesso anno. Memorabile il suo canto dopo la vittoria: «Voglio dire a tutti i ragazzi disabili che lo sport aiuta. Vi aspettiamo».