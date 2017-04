Anna Tatangelo irriconoscibile a I migliori anni scatena i social

Anna Tatangelo ha partecipato alla puntata di venerdì 28 aprile de I migliori anni, e il suo aspetto esteriore ha scatenato molti commenti sui social. Selvaggia Lucarelli, dopo le polemiche con Alba Parietti partite su un altro programma di Rai Uno, Ballando con le stelle, si è interrogata sul perchè la cantante napoletana abbia fatto ricorso al bisturi. Una chiara allusione a un intervento di chirurgia plastica.

Il volto diverso dal solito della cantante napoletana ha generato grande curiosità sui social media, visto anche il seguito del programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Su Twitter, come al solito, ci sono stati molti commenti sarcastici. Un tweet si è chiesto come mai Anna Tatangelo ora sembri una via di mezzo tra Moira Orfei, la ballerina Carla Fracci e la scimmia di Gabbani. L’ultimo termine di paragone è ovviamente solo una battuta, piuttosto fuori bersaglio.

Altri commenti divertenti su Twitter hanno rilevato la somiglianza di Anna Tatangelo con Moira Orfei.





Un commentato ha ironizzato sulla provenienza di Anna Tatangelo. Non più la Campania, ma Pandora…



Questo tweet invece evidenzia una reazione piuttosto diffusa sui social media alla visione del nuovo look di Anna Tatangelo.