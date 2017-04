Marine Le Pen cancella l’uscita dall’euro dal programma per il ballottaggio che si terrà domenica 7 maggio ed eleggerà il nuovo presidente della Francia. I due candidati selezionati al primo turno, la ormai ex presidente del Front National ed Emmanuel Macron, sono obbligati a depositare una profession de foi, traducibile come professione di fede, ovvero il proprio programma per l’Eliseo, presso la Commission Nationale de Contrôle de la Campagne électorale en vue de l’Élection Présidentielle, la commissione nazionale di controllo della campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali. All’interno del capitolo “Ricostituire la democrazia, ridare la parola al popolo” Marine Le Pen non ha più inserito alcun riferimento alla sovranità monetaria. Letteralmente la candidata del Front National chiede di rinegoziare i Trattati europei per ritrovare la nostra sovranità e costruire un’Europa dei popoli. Una formula molto generica, che come nota Le Figaro è assai diversa rispetto a uno dei 144 punti inseriti nel programma presidenziale per il primo turno depositato presso la commissione di controllo delle elezioni. Nella precedente profession de foi Marine Le Pen aveva inserito nei suoi impegni presidenziali il desiderio di ristabilire una moneta nazionale adatta alla nostra economia, leva della nostra competitività. L’uscita dall’euro è da tempo oggetto di riflessione da parte di Marine Le Pen, che sta cercando di modificare gli aspetti più controversi del suo profilo politico per poter conquistare l’Eliseo. La leader del Front National ha abbandonato la presidenza del partito, per rimarcare la sua distanza da un’organizzazione percepita ancora come di estrema destra, dopo che la sua svolta programmatica aveva portato a un durissimo scontro con il padre, il fondatore del FN Jean-Marie Le Pen, alla fine espulso. Nei sondaggi l’uscita dall’euro rimane molto impopolare in Francia, visto che solo un terzo dell’elettorato si dice favorevole. Marine Le Pen aveva già parzialmente modificato la sua tradizionale posizione, visto che dall’enfasi sull’addio alla moneta unica aveva spostato la sua attenzione sul referendum, pur confermando la sua opinione in favore dell’uscita. Se nel 2012, durante la sua prima campagna presidenziale, l’abbandono dell’euro era il punto qualificante del suo programma, cinque anni dopo Marine Le Pen ha puntato maggiormente sul contrasto all’immigrazione, alla sovranità sui confini e alla lotta al terrorismo islamico.

Foto copertina: Visual via ZUMA Press