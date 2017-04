Selvaggia Lucarelli non parteciperà alla finale di Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli non parteciperà come giurata alla finale di Ballando con le stelle, che sarà trasmessa questa sera su Rai Uno. Il motivo principale di questa assenza clamorosa, ancora ufficiosa, sarebbe il prolungato scontro con Alba Parietti. La giurata avrebbe chiesto alla produzione di Ballando con le stelle di non invitare più la showgirl, accusata di averla ripetutamente insultata su Facebook. La giornalista sarebbe particolarmente furibonda per le accuse al suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, identiche a quelle fatte da Nina Moric, ovvero che lui fosse uno dei creatori della nota pagina Facebook Sesso droga e pastorizia contro cui Lucarelli si è ripetutamente scagliata fino a favorirne la chiusura. Alba Parietti è stata la prima a ufficializzare la voce, ricorrente da giorni, della richiesta della giurata di Ballando con le stelle. In un’intervista al sito Affaritaliani la showgirl ha rimarcato come Lucarelli abbia chiesto di non invitarla più al programma, definendo un mitra la pretesa della giornalista. Sul suo profilo Facebook Alba Parietti ha evidenziato la sua soddisfazione per la conferma della sua partecipazione all’ultima puntata di Ballando con le stelle, anche se è stata ormai esclusa dalla competizione.

Il mitra, bisogna saperlo usare. Perché la mia forza ,anche al mio peggio è’ la coerenza, la lealtà e sopratutto non avere cadaveri o scheletri , da nascondere. Sono una donna libera , sbaglio i toni , perché sono passionaria e passionale , me ne dolgo , moltissimo,mi spiace sopratutto per me e per chi mi ama, perché nella rabbia ,si viene spesso fraintesi , l’aggressività danneggia chi la usa , ma non conosco la menzogna. Non ho paura della verità . E il coraggio delle mie parole , viene dalla consapevolezza ,della mia etica storia famigliare ,personale , professionale e coerenza. Non voglio piacere a tutti , voglio piacere a me stessa. L’unica persona a cui devo tutto è’ mio padre.Grazie per le innumerevoli telefonate e mail , messaggi di stima ,grazie per avermi confermato che difficilmente le mie analisi anche se a volte violente sono leali e precise .

Il sito DavideMaggio.it e poi il Corriere della Sera hanno poi confermato che l’aut aut a cui si riferiva Parietti si sia risolto in suo favore. Selvaggia Lucarelli sarà assente dalla finale di Ballando con le stelle visto che non vuole più condividere una presenza televisiva con Alba Parietti.