Non è sfuggito agli utenti del web il fatto che l’ex premier Matteo Renzi ancora compare come leader del Partito Democratico. Se è pur vero che su Twitter e Facebook immediatamente è stata modificata la descrizione in seguito alle dimissioni dalla carica apicale del movimento politico di centrosinistra, sul suo account verificato di Instagram è ancora visibile accanto al nome la dicitura “segretario del PD”.

Situazione curiosa perché il profilo è attivo esattamente come gli altri canali del politico e pubblica continuamente immagini oppure riflessioni, in modo particolare nelle ultime fasi della campagna elettorale per le primarie.