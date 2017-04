Alcuni attivisti hanno usato l’Alien Day, evento annuale per i fan del film “Alien”, per intasare la linea telefonica, ideata dal presidente Trump, utile a tutelare le vittime di crimini commessi da “non meglio identificati” immigrati (il neonato Victims of Immigration Crime Engagement Office, VOICE).

just called in an alien attack from Planet Voltron to the ICE VOICE hotline. — Stephen Tatton (@TattonTreks) 27 aprile 2017

Called Trump's "VOICE" hotline for people to report "illegal aliens". I reported seeing a bloated orange humanoid. Join me:

1 855 488 6423 — Carlos in California (@_Notwhite) 27 aprile 2017

Together we can shut down VOICE. Please boost this call-to-action! The line is open btwn 8am-8pm EST. 1-855-48-VOICE @Vets_Vs_Trump https://t.co/BBfx7ZwvIa — Alexander McCoy (@AlexanderMcCoy4) 27 aprile 2017

Diverse persone hanno chiamato il nuovo numero verde denunciando incontri del terzo tipo e avvistamenti UFO. Un portavoce dell’ ICE (Immigration and Customs Enforcement) ha confermato la notizia a BuzzFeed News.

Ci sono certamente modi più costruttivi per esprimere il proprio parere piuttosto che impedire alle vittime di crimini di ricevere le informazioni e le risorse che cercano perché le linee sono intasate

Il Department of Homeland Security’s ha deciso di aprire il numero verde proprio durante l’Alien Day. Con tutta la polemica intorno al “Voice”, linea telefonica tacciata sui social di razzismo, era inevitabile, forse, tutto questo trollaggio.