Francesco Totti ha usato anche i social media per far gli auguri di buon compleanno a sua moglie Ilary Blasi. Su Facebook, Instagram e Twitter il capitano della Roma ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a sua moglie, che lo abbraccia teneramente, corredata dalla scritta.

Passa il tempo ma non l’amore per te che si rafforza anno dopo anno! Buon compleanno amore mio!

Un post a cui hanno messo un like decine di migliaia di persone in pochissimo tempo, visto il numero elevatissimo di persone che seguono Francesco Totti su Facebook, Instagram e Twitter. Circa un milione di mezzo di fan e follower totali. Ilary Blasi compie oggi 36 anni, e suo marito ha deciso di inviarle auguri di buon compleanno social molto apprezzati. Francesco Totti e Ilary Blasi sono sposati ormai da quasi 12 anni: il loro matrimonio nel giugno del 2005 è stato un evento così seguito che è stato trasmesso in diretta dalla TV, Sky. Il capitano della Roma e la conduttrice televisiva erano fidanzati già da qualche anno, e dopo essersi sposati hanno avuto tre figli. Il primogenito Christian nel 2005, e poi Chanel e Isabel, l’ultima arrivata in famiglia, nel 2016. Francesco Totti e Ilary Blasi avevano fondato anche una linea di abbigliamento insieme, Never without you, che però è stata liquidata nel 2014 dopo circa 8 anni di attività. Francesco Totti ha spesso stupito per messaggi d’amore inviati a Ilary Blasi. Quando erano ancora fidanzati indossò una maglietta con la scritta «6 unica» esibita dopo aver segnato un gol contro la Lazio, tra l’altro squadra tifata dalla moglie prima di fidanzarsi con il giocatore della Roma.