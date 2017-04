Belén Rodriguez, al Maurizio Costanzo Show la showgirl argentina è intervenuta per la prima volta in TV insieme ad Andrea Iannone, il motociclista con cui forma una coppia da ormai quasi un anno. La loro relazione è iniziata nell’estate del 2016, e Belén Rodriguez ha preferito all’inizio tenerla nascosta ai media per evitare una falsa partenza. Al Maurizio Costanzo Show di giovedì 27 aprile la coppia si è mostrata molto in sintonia, scambiandosi per la prima volta un bacio in TV. Belén Rodriguez si è detta molto innamorata di Andrea Iannone, rimarcando anche di esser molto fedele e fiduciosa di questa nuova relazione. Il motociclista è entrato a sorpresa in studio, e ha parlato dei suoi sentimenti per la sua fidanzata.

Qualche volta Belén viene a farmi compagnia alle gare, la prima volta che è venuta ho vinto. Sono innamorato della mia vita, del mio sport e di lei. È bellissima

Belén Rodriguez si è molto emozionata quando Andrea Iannone ha dichiarato la sua ammirazione per la bellezza della sua fidanzata e per le emozioni che è capace di regalargli, rivelando che lei arrossisce sempre quando sente queste parole dal suo compagno. Belén Rodriguez sembra dunque tornata all’amore dopo la difficile separazione dal marito Stefano De Martino, con cui si era sposata nel 2013 e dal quale aveva avuto il suo primo figlio, Santiago. Prima del matrimonio con De Martino Belén Rodriguez aveva avuto due lunghe relazioni con il fotografo Fabrizio Corona, e con Marco Borriello. Andrea Iannone è stato fidanzato a lungo con una modella di Palermo, Claudia Manzella.

Foto copertina: Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM