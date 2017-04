Esplosione in pieno centro a Grenoble, cittadina della Francia sud-orientale. Questa mattina, intorno a mezzogiorno, è stato avvertito un forte scoppio proveniente dai bagni del McDonald’s in corso Jean Jaurès. Immediatamente, le persone presenti all’interno del locale – circa una trentina – sono state condotte fuori. Al momento, secondo le autorità competenti, non risultano feriti.

LE OPERAZIONI DI SOCCORSO AL MCDONALD’S GRENOBLE

Secondo la prefettura, la situazione è stata subito messa sotto controllo dalle numerose forze di polizia intervenute sul posto. Non sarebbe da escludere nessuna pista, ma quasi certamente l’esplosione è stata di natura dolosa. Tuttavia non si può ancora affermare con certezza se a provocare l’esplosione sia stato un qualche tipo di ordigno o un incendio.

GUARDA IL VIDEO DEI SOCCORSI AL MCDONALD’S GRENOBLE

Explosion au McDo de l’Aigle à Grenoble : les… di ledauphinelib

Le strade intorno al McDonald’s sono state momentaneamente chiuse al traffico e tutti gli altri negozi della famosa catena di fast food della zona sono stati messi sotto osservazione. Una squadra di artificieri, proveniente da Lione, è stata mandata sul posto e, in questo momento, è all’opera.

In Francia, dopo il primo turno delle elezioni presidenziali, si è in piena campagna elettorale per il ballottaggio tra Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Nei giorni scorsi, a meno di una settimana dal voto, un attacco terroristico sugli Champs Elysées aveva gettato nel panico i cittadini e aveva fatto allungare l’ombra del fondamentalismo islamico sulla tornata elettorale.

(FOTO: account Twitter @Steph_Echinard)