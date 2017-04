Emma Marrone e Riccardo Scamarcio: potrebbe esserci una love story tra i due.

Nelle foto pubblicate dal settimanale Novella 2000, la cantante salentina e l’attore sembrano molto complici. “Accendi un diavolo in me”, titola la rivista di gossip che pubblica alcune foto dove i due sembrano avere un certo feeling (senza però un bacio prova).

EMMA MARRONE E RICCARDO SCAMARCIO

Per ora Emma è single e felice. Nel suo passato ci sono stati ex importanti come Marco Bocci, Stefano De Martino, Fabio Borriello.

Riccardo invece ha rotto, sei mesi fa, con la collega Valeria Golino, sua compagna da oltre dieci anni. I due hanno lavorato insieme sul set “La Cena di Natale”

