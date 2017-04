Papa Francesco litiga con il vento | FOTOGALLERY

Vento fastidioso a Roma. E oggi, nel mercoledì di udienza generale, ha creato non pochi problemi a Papa Francesco. Mentre citava Abramo, sostenendo che ognuno di noi ha «un’anima migrante», il pontefice ha dovuto fare i conti con alcune violente raffiche di vento che hanno sollevato la mozzetta, la parte superiore del suo abito, che più volte è andata a coprirgli il volto.

Inutile il ripetuto tentativo di vescovi e sacerdoti di sistemare il vestito bianco di Papa Francesco che ha continuato, per tutta l’udienza, ad assecondare il soffio del vento in Piazza San Pietro. Un’immagine molto curiosa, davanti alla solita schiera di fedeli e a ospiti d’eccezione come Carla Fracci, Luciana Savignano, Elisabetta Terabust e tanti altri ballerini di danza classica giunti in udienza per anticipare la Giornata mondiale Unesco della danza (che verrà celebrata il prossimo 29 aprile).

