«Ho premuto il tasto sbagliato». Serena Williams rivela di esser incinta a mezzo mondo

«Ho scattato una foto per ogni settimana di gravidanza, stavo salvando quell’immagine per il mio archivio ma sapete come sono i social network: premi il tasto sbagliato e…Il mio telefono non ha mai squillato così tanto, così ho realizzato: ‘Oh no’». Serena Williams ha annunciato così, suo malgrado, di esser incinta a mezzo mondo.

SERENA WILLIAMS INCINTA: LA BATTUTA PESSIMA DI NASTASE

La statunitense ha pubblicato su Instagram un post per rispondere all’ex tennista Ilie Nastase, oggi capitano della Romania in Fed Cup, che parlando della sua gravidanza ha affermato: «Vedremo di che colore sarà: cioccolato al latte?».

«Nel mondo – ha detto la campionessa – sono stati abbattuti molti pregiudizi e barriere, ma troppi altri ne devono ancora cadere». Nastase non sta passando un bel periodo: è stato sospeso per le espressioni sessiste rivolte alle giocatrici britanniche avversarie di Fed Cup, Johanna Konta e Anne Keothavong, e ad un giudice di gara.

Il padre del bimbo (o della bimba) di serena è Alexis Ohanian, fondatore del social Reddit con cui si è fidanzata ufficialmente a Roma. «Mi dispiace sapere che viviamo in una società in cui persone come Ilie Nastase possono fare commenti così razzisti verso me e il bambino non ancora nato e commenti sessisti contro le mie colleghe», ha scritto la Williams sui social riferendosi anche agli insulti rivolti da Nastase a Johanna Konta.