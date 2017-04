Alba Parietti contro Selvaggia Lucarelli, lo scontro prosegue e si intensifica nelle accuse. Come Nina Moric, la showgirl ha accusato la giurata di Ballando con le stelle per i presunti post che il suo attuale fidanzato, Lorenzo Biagiaralli, avrebbe condiviso su Sesso droga e pastoriza, pagina Facebook contro cui Selvaggia Lucarelli ha combattuto per mesi fino a farla chiudere. Ecco i post di Alba Parietti sul suo profilo Facebook, che prendono spunto da diversi commenti scritti da Selvaggia Lucarelli sul suo wall, con tanto di screenshot recenti e passati.

Discutere con la Lucarelli è’ mettere merda in un ventilatore . Dopo la trovi dappertutto.Allora questa è’ ultima volta, che pubblico qualcosa che riguarda la Lucarelli ,che sostiene io parli di lei e la sputtani in continuazione ,quando è’ evidente a tutti che è’ esattamente il contrario. Lei vive di questo . Sa’ fare solo questo. In quanto provoca e insulta con proseliti del suo stesso bieco livello ….Per cosa io dovrei farmi aiutare ? A cosa si riferisce ? Non mi risulta Giletti abbia mai detto che ero ridicola , ne nessun altro. Si permetterebbe all’Arena …. sopratutto …Massimo mi adora ed è’ un grandissimo signore . Confermo solo una cosa , lei si, è’ ossessionata dall’essere il nulla , vorrebbe essere e non è’ famosa solo per atti scorretti , volgari e macabre battute sue e del suo degno fidanzato che scherza su bambini morti e persone gravemente malate, indagata e sotto processo, denunciata , calunniatrice , cafona , capace solo di infangare le persone con insulti, mitomane, megalomane , bugiarda . Senza nessuna competenza ne carriera da tutelare, ne professione se non la delatrice , sputtanatrice, bulletta da tastiera e video. Sputtanatrice inoltre senza nessun titolo ,ne curriculum di persone ,con una carriera di grandissimo peso e rispetto. Se il post si riferisce a qualsiasi ipotetica malattia …. ” il farmi aiutare” vorra’ dire , da un avvocato ,perché sinceramente dopo 35 anni di onoratissima e fantastica carriera, questa zecca ,sanguisuga inutile che si attacca a rompere gli zebedei . Ah proposito , dopo averla vista per la prima volta a figura intera, all’Arena ho finalmente capito il motivo della sua acidità ….