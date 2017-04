Palermo, 71enne uccisa a coltellate: fermato il vicino disabile psichico

Da ieri sera si trova in stato di fermo, Tony Lanza, 35enne affetto da un ritardo mentale accusato di avere ucciso a coltellate la 71enne Giuseppina Orobello, trovata ieri mattina senza vita nella sua abitazione di via Salvator Rosa a Bagheria (in provincia di Palermo).

LEGGI ANCHE > Incidente ferroviario sulla linea Brennero-Bressanone: due operai morti

PALERMO, ANZIANA UCCISA A COLTELLATE: FERMATO IL VICINO DISABILE

Il sostituto procuratore della Procura di Termini Imerese Paolo Napolitano, che coordina l’inchiesta, ha disposto il fermo dopo un lungo interrogatorio. A scoprire il cadavere della donna è stata la figlia del convivente che ieri mattina ha aperto la porta di casa con le sue chiavi e ha visto nel soggiorno il cadavere della donna sul pavimento in una pozza di sangue.

(Foto da archivio Ansa)