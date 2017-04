L’annuncio di Grillo: il 20 maggio marcia Perugia-Assisi per il reddito di cittadinanza

Una marcia per promuovere la proposta cardine del programma del Movimento 5 Stelle: il reddito di cittadinanza. L’iniziativa è stata annunciata da Beppe Grillo stamattina attraverso il suo blog. In un post il comico genovese ha comunicato che il corteo si muoverà per 19 chilometri da Perugia ad Assisi sabato 20 maggio.

Il reddito di cittadinanza – ha scritto il leader M5S sul suo sito – «è la massima priorità per gli italiani e vogliamo ricordarlo con una grande manifestazione pacifica: Nessuno Deve Rimanere Indietro. Cammineremo insieme per circa 19 chilometri perché il Reddito di Cittadinanza è la priorità per il Paese, l’unico modo per liberare le persone dalla miseria e restituire loro la dignità».

MARCIA REDDITO CITTADINANZA, PROGRAMMA

«Il 20 maggio alle ore 11.30 – è il programma della marcia per il reddito di cittadinanza descritto da Grillo nel post - partiremo dalla Basilica di San Pietro di Perugia, passando da Bastia Umbra, per arrivare alla Basilica Santa Maria degli Angeli di Assisi».

Attaccando il governo, Grillo sul suo blog ha scritto: «Nel nostro Paese milioni di pensionati sopravvivono con pensioni da fame inferiori ai 500 euro (26% delle pensioni erogate dall’Inps); migliaia di persone, soprattutto giovani, sono costrette ad emigrare alla ricerca di un futuro (115.000 nel solo 2016). La disoccupazione è alle stelle, soprattutto quella giovanile. La povertà è ai massimi storici anche per la mancanza di lavoro».

Sul blog di Grillo sono presenti anche indicazioni su come raggiungere la manifestazione via auto, via pullman e via treno. E sul servizio navetta per disabili.

(Foto: ANSA / ANTONINO DI MARCO)