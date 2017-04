Massimo Mauro: «Meglio la dialisi dell’Inter». E il web chiede la sua testa | VIDEO

Alcune uscite non si pesano. E così, Massimo Mauro, commentatore di Sky Sport ed ex calciatore di Juventus e Napoli, si lascia andare a un’affermazione a dir poco infelice. Nel commentare l’ultima prestazione dell’Inter, sconfitto 5-4 dalla Fiorentina, Mauro ha detto: «Un mio amico interista di 80 anni sostiene che sia meglio fare la dialisi che guardare le partite dell’Inter. E lui è sotto dialisi». Una frase che ha provocato lo sdegno del mondo dei social network. Che ora chiede la testa del commentatore della pay-tv.

Massimo Mauro e la ‘battuta’ sull’amico interista che preferisce fare la dialisi che vedere l’Inter pic.twitter.com/dNCVwYbdzp — Daniele Mari (@danmari83) 24 aprile 2017

A poco è valso l’intervento di Fabio Caressa in diretta, che si è subito reso conto della gravità dell’affermazione del collega e che ha detto: «È meglio non esagerare, Massimo. Stiamo sempre parlando di pallone e nella vita le cose importanti sono altre». Il mondo del web si è scagliato inferocito contro Mauro, chiedendo il suo licenziamento immediato e l’allontanamento dalle telecamere.

Dir @FedericoFerri, @SkySport prenda le distanze da Massimo Mauro. Paragoni tra partitacce e dialisi e sofferenza sono aberranti e indegni. — Laura Nava (@GreenVanilLaura) 24 aprile 2017

#MassimoMauro vergognoso. #SkySport dovrebbe cacciarlo subito e lui dovrebbe visitare un centro dialisi per capire la stronzata che ha detto https://t.co/JZ2JFumKdr — Edoardo Ciuffarella (@EdoCiuffarella) 24 aprile 2017

@Gazzetta_it Faccia una chiacchierata con chi è costretto a fare la dialisi e poi ne riparliamo … #mentecatto — Pino Branca (@pinobranca) 24 aprile 2017

Mauro non è particolarmente amato dal mondo del web. Sono diversi i gruppi e le pagine social che, già in passato, hanno chiesto l’allontanamento dell’opinionista dalle trasmissioni di Sky. Un personaggio che fa discutere, insomma. E che ogni tanto scivola in maniera clamorosa.

