Luigi Di Maio scatena una nuova polemica sulla vicenda delle Ong che fanno da “Taxi del Mediterraneo”. Poche ore fa, attraverso Il Fatto Quotidiano, l’esponente grillino lancia una serie di accuse alla Lega Nord, che a suo dire «ha lucrato elettoralmente sul problema, senza mai risolverlo», ed centrosinistra, contro il quale afferma di aver anche «preso soldi dalle cooperative che sfruttavano il business dei migranti. Non a caso Salvatore Buzzi finanziò una cena elettorale di Matteo Renzi. Destra e sinistra hanno già fallito». Intanto lo scrittore e poeta italiano Erri De Luca non sembra dare corda alla tesi del Vicepresidente della Camera dei Deputati, il quale è da lui accusato di parlare «a vanvera di ONG. Non sa niente ne’ vuole sapere cosa sia raccogliere in mare vite alla deriva». Il giornalista affida ad un tweet a caldo una metafora per smontare il discorso dell’On. Di Maio, con tanto di esclamazione finale: «Svegliaaa!»

Le ONG che soccorrono naufraghi in mare sono colluse coi trafficanti? Come dire che le medicine sono colluse con le malattie. Svegliaaa! — Erri De Luca (@Erriders) 23 aprile 2017