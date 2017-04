Ricco cartellone di appuntamenti quello del 25 Aprile 2017 per celebrare la Festa della Liberazione. Da Nord a Sud si registrano iniziative che si caratterizzano per l’originalità, tra arte, cultura, natura e gusto. Abbiamo cercato di sintetizzare gli eventi caratteristici di alcune città italiane all’insegna di visite guidate, pic nic in parchi e ville spettacolari, appuntamenti enogastronomici e mercatini.

25 Aprile 2017: eventi culturali a Roma

La Capitale riserva numerosissime opportunità per chi ha intenzione di approfittare del “ponte” per rilassarsi con famiglia ed amici. Per coloro che hanno intenzione di immergersi nella cultura, c’è la straordinaria mostra di Giovanni Boldini presso il Complesso del Vittoriano. Inoltre sul portale dei Beni Culturali è possibile trovare l’elenco completo dei siti aperti nell’arco della giornata: Colosseo, Castel Sant’Angelo, il Pantheon, le Terme di Diocleziano, le Terme di Caracalla, Villa d’Este (a Tivoli) o la Galleria Borghese e tanti altri vi aspettano!

25 Aprile 2017: eventi per giovani a Roma

Spazio Eventi Tirso riserva una kermesse interamente dedicata agli appassionati dei videogiochi, Game 2.0, approdata già nelle più importanti metropoli del mondo: Londra, Helsinki, Chicago, Hong Kong, San Paolo, Buenos Aires e Tokyo. Tantissime iniziative per adulti e bambini nella mostra che per la prima volta in Italia racconta la storia del videogame, attraverso decine di giochi con cui divertirsi.

25 Aprile 2017: eventi all’aperto a Roma

Il pic-nic tra i parchi romani è sempre molto gettonato, anche perché il tempo dovrebbe farci stare sereni per questi giorni. In occasione della ricorrenza, al Parco degli Acquedotti saranno organizzate giochi ed attività culturali per ricordare la Resistenza. “Sport in famiglia” è l’iniziativa programmata al lago dell’EUR, in cui a titolo gratuito si potrà aderire alle trenta diverse discipline previste. Totalmente diversa l’iniziativa de la “Casa delle farfalle”, in cui la natura è l’insetto appartenente alla famiglia dei Lepidotteri saranno i veri protagonisti.

25 Aprile 2017: eventi a Milano

Anche nel capoluogo della regione Lombardia è possibile passare una giornata all’insegna della scoperta attraverso i musei e le mostre aperte. Spiccnoa per originalità le mostre fotografiche “Space Girls, Space Women” al Museo della Scienza e “New York, New York” ospitata sia al Museo del Novecento che alle Gallerie d’Italia. A queste si aggiungono le oltre centocinquanta mostre d’autore del Photofestival, giunto ormai alla sua dodicesima edizione dal cui tema “Realtà e futuro. Da Milano al Mondo”. Per tutti gli amanti della musica c’è l’imperdibile disco party anni ’60 all’Alcatraz, evento organizzato per il 24 in omaggio alla cultura hippie.

25 Aprile 2017: eventi a Napoli

La musica arricchirà il “ponte” della Liberazione per i partenopei, alle prese con le innumerevoli iniziative di piazza per sbizzarrirsi sulle note di artisti locali e non solo: ad Acerra, nell’ambito del Pulcinella Music Festival, si terrà il concerto di Antonio Venditti, mentre a Bacoli è programmato il concerto di Giuliano Palma. Nella città ci sarà Cristiano De Andrè che intonerà le canzoni del padre. Per il capitolo culturale, una parentesi importante va aperta sulla mostra dedicata al mitico Antonio De Curtis, in arte Totò, il cui titolo è “Totò Genio”. Saranno rivissuti i suoi ruoli nel cinema, il legame con la televisione e con la pubblicità. Inoltre al Palazzo Reale di Napoli sarà allestita la mostra dedicata a “The Young Pope”, la serie tv ideata dal regista Paolo Sorrentino.

(in copertina foto ANSA/ ANGELO CARCONI)