Amber Heard Elon Musk, è nata una nuova coppia che attrarrà l’attenzione dei media di tutto il mondo. Su Instagram, tra l’altro sul profilo di Musk e non di Heard, una foto «ufficializza» la relazione tra il noto miliardario e l’attrice americana. Nell’immagine su Instagram si vede Amber Heard appoggiata, dolcemente, sulla spalla di Elon Musk, che esibisce sulla guancia tracce di rossetto lasciate da un bacio. Una foto molto casuale e normale, che indica con ogni probabilità l’esistenza di una nuova coppia. Da tempo infatti circolano indiscrezioni sulla relazione tra l’attrice americana, che nei mesi scorsi è stata protagonista di molto gossip a causa del suo difficile divorzio con Johnny Depp, e il miliardario, noto al grande pubblico per il suo desiderio di conquistare lo spazio. Su Instagram Elon Musk di solito condivide foto legate al suo lavoro, come Ceo di Tesla, l’azienda che costruisce macchine elettriche, oppure di SpaceX, l’azienda aerospaziale che si pone l’obiettivo di realizzare le tecnologie adeguate per la colonizzazione di Marte. L’ultima immagine è però legata alla vita privata di Musk, scattata in un locale australiano di Gold Beach, nel Queensland. Amber Heard è in Australia per girare un film, Queen of Atlantis, e sembra che Elon Musk l’abbia raggiunta per passare un po’ di tempo con lei. Tipico comportamento da coppia, che probabilmente ha deciso di uscire allo scoperto per spegnere l’insistente gossip su loro due. Amber Heard si è da poco lasciata con Johnny Depp, con cui ha avuto un duro scontro legale deciso alla sua decisione di separarsi da un marito, accusato tra l’altro di gravi comportamenti nei suoi confronti.