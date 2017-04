Google Home e lo spot con la coppia di genitori gay | VIDEO

Un genitore che dà il buongiorno ai suoi bambini e un abbraccio, in cucina. Nel mentre Google Home ricorda ai genitori i loro appuntamenti del giorno. E la coppia, che si ritrova come ogni famiglia si ritrova davanti a latte e caffè la mattina, è pronta per affrontare una giornata di lavoro. Google Home lancia uno spot per promuovere il suo dispositivo e stavolta lo fa con una famiglia arcobaleno: una coppia di genitori dello stesso sesso.

guarda il video:

Una normalità che spunta, finalmente, anche nel mondo delle pubblicità. Per ora solo rigorosamente in lingua inglese.