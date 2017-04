Elezioni presidenziali Francia: i risultati in diretta. Sfida Macron-Le Pen – LIVE

ELEZIONI FRANCIA 2017: LA GIOIA AL QUARTIER GENERALE DE LA LE PEN

Esplode la gioia dei sostenitori di Marine Le Pen nel suo quartier generale non appena sono apparsi i primi dati del primo turno delle presidenziali sui maxi schermi nella sala. Sventolano bandiere tricolore e bandiere blu con la scritta ‘Marine Presidente’. I fan della leader frontista hanno intonato la marsigliese e urlato ‘On va gagner!’, ‘Vinceremo!’. E hanno fischiato quando gli speaker televisivi hanno nominato Emmanuel Macron.

ELEZIONI FRANCIA: IL COMMENTO DI ANDREA ORLANDO

“Se fosse così sarebbe una buona notizia perché va al ballottaggio un candidato non propriamente di sinistra ma esplicitamente europeista e in grado di battere Le Pen che è un problema fondamentale. Se vince lei l’Ue comincia a traballare e si afferma una forza fascista”. Lo afferma il ministro della Giustizia Andrea Orlando commentando a ‘Che tempo che fa’ i primi risultati che emergono dalle presidenziali francesi e che vedono Macron al ballottaggio.

ELEZIONI FRANCIA: IL MEA CULPA DI HAMON

Il primo a parlare Hamon, che si è assunto la piena responsabilità del disastro dei socialisti. «Non sono riuscito a contrastare il disastro che era stato annunciato da mesi, me ne assumo totalmente la responsabilità», ha dichiarato il candidato socialista. «La sinistra non è morta», ha aggiunto, ma «l’eliminazione della sinistra dall’estrema destra per la seconda volta è anche una sconfitta morale».

ELEZIONI FRANCIA RISULTATI: EXIT POLL LCI

Secondo l’Institut de sondages Kantar Sofres onepoint, di LCI, canale all news:

Marine Le Pen 23%

Emmanuel Macron 23%

Jean-Luc Mélenchon 19%

François Fillon 19%

ELEZIONI FRANCIA RISULTATI: SFIDA A DUE TRA MACRON E LE PEN

Macron 23,7%

Le Pen 22%

Sarebbero loro due i candidati

Fillon e Mélenchon sono fermi al 19,5

Lo riferisce Bfm.

France2 fornisce altre percentuali ma la situazione pare similare

Macron a 23.7 Le Pen a 21,7

ELEZIONI FRANCIA RISULTATI: EXIT POLL DAL BELGIO

Emmanuel Macron al 24%, Francois Fillon e Marine Le Pen appaiati al 21%, Jean-Luc Melenchon al 19%. Lo riporta il sito del quotidiano belga Librui belgique, secondo informazioni che confermano l’exit poll che lo stesso sito aveva diffuso nel pomeriggio. L’exit poll è stato condotto da un noto istituto francese del quale la Libre si è impegnata a non dare il nome. Sondaggi di media belgi e svizzeri danno la vittoria al primo turno e il passaggio al ballottaggio al riformista di centro Emmanuel Macron con il 24% dei voti. Rimane sempre l’incognita per i secondo posto, la maggioranza dei siti indica una battaglia tra la leader dell’estrema destra Marine Le Pen e il repubblicano gollista Francois Fillon. Ma il giornale svizzero 20Minutes vede il candidato dell’estrema sinistra Jean-Luc Melenchon in lizza con la Le Pen.

À chaque fois que le nom d’@EmmanuelMacron est prononcé à la télé, des hourras et des drapeaux agités par ses soutiens porte de Versailles pic.twitter.com/3JD3lUvW5g — Cédric Pietralunga (@CPietralunga) 23 aprile 2017

ELEZIONI FRANCIA RISULTATI IN DIRETTA

Ecco l’exit poll pubblicato dalla TV pubblica belga alle 19, quando si è smesso di votare in molti seggi, che non è sottoposta all’embargo dei dati a differenza dei media francesi

Macron 26%

Le Pen 23%

Mélenchon 21%

Fillon 17%



ELEZIONI FRANCIA RISULTATI

I quattro candidati Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon e Jean-Luc Mélenchon si sfidano non solo per l’Eliseo, ma anche il destino dell’Europa che guarda con preoccupazione all’ipotesi di una vittoria della leader del FN. I sondaggi prevedono un duello Macron-Le Pen ma non sono escluse sorprese, specialmente dopo l’attacco a Parigi avvenuto negli ultimi giorni.

ELEZIONI FRANCIA RISULTATI: AFFLUENZA

Dalle 8 di stamane i francesi hanno votato per il primo turno delle presidenziali, destinate ad avere un’affluenza alta. Se era buono il dato della partecipazione alle 12 (28,54%, in lieve aumento rispetto 28,29% del 2012), alle 17 si è registrato un calo: 69,42% rispetto al 70,59%. I seggi si sono chiusi alle 19, tranne che nelle grandi città dove si vota fino alle 20. Subito dopo usciranno le prime proiezioni, mentre i primi dati significativi sono attesi per le 22. Non ci saranno exit-poll ma soltanto proiezioni a partire da alcuni campioni di elettori che hanno votato in comuni dove i seggi hanno chiuso alle 19. L’Authority dei sondaggi ha ottenuto dai 9 principali istituti (BVA, Elabe, Harris Interactive, Ifop, Ipsos, Kantar, Odoxa, Opinionway e Viavoice) l’accordo a non effettuare exit poll. Questi ultimi vengono effettuati con un questionario scritto consegnato ai votanti all’uscita dai seggi e consegnato in un’urna tenuta da un rappresentante dell’istituto che compie l’inchiesta. Ma stavolta, le autorità hanno voluto evitare le fughe di notizie del passato, quindi fin da un secondo dopo le 20 saranno disponibili delle proiezioni stabilite in base a schede effettivamente già scrutinate nei piccoli e medi comuni, in particolare in un gruppo di seggi considerati un campione affidabile.

