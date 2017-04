Erin Moran, la Joanie di Happy Days | FOTO

Ecco alcune foto di Erin Moran, l’attrice americana (diventata famosa per il ruolo di Joanie nella serie tv anni ’70 e ’80 Happy Days) scomparsa all’età di 56 anni. Erin Moran, nata nell’ottobre del 1960, era originaria della California. In Happy Days era la sorella più piccola di Ricky Cunningham, il miglior amico di Fonzie, interpretato da un giovane Ron Howard. Negli ultimi anni l’attrice era caduta in disgrazia. Alla notizia della sua scomparsa Henry Winkler, il mitico Fonzie di Happy Days, ha espresso così il suo dolore su Twitter: «Oh Erin…ora finalmente avrai la pace che hai cercato invano su questa terra».

FOTO DI ERIN MORAN, LA JOANIE DI HAPPY DAYS

Le immagini dall’archivio Ansa:

(Foto di copertina da archivio Ansa. Credit: Paramount TV / Entertainment Pictures via ZUMA Press)