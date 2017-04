È morta l’attrice Erin Moran, la Joanie di Happy Days

All’età di 56 anni se n’è andata Erin Moran, attrice americana che ha interpretato un amato personaggio delle serie tv anni ’70 e ’80, la Joanie di Happy Days. Nata a Burbank (nella contea di Los Angeles) nell’ottobre 1960 Erin Moran era resa famosa proprio dalla popolarissima serie tv, tra il 1974 e il 1984.

MORTA ERIN MORAN, JOANIE IN HAPPY DAYS

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella Harrison County, in Indiana, dopo una chiamata al numero di emergenza 911. Sono ancora sconosciute le cause e le circostanze della morte di Erina Moran. In Happy Days l’attrice era la sorella più piccola di Ricky Cunningham, il miglior amico di Fonzie, interpretato da un giovanissimo Ron Howard. Negli ultimi anni era caduta in disgrazia. Era apparsa raramente in tv. Aveva vissuto anche in condizioni di grave indigenza. Su Twitter ad esprimere il proprio dolore per la scomparsa anche Henry Winkler, il mitico Fonzie di Happy Days: ‘«Oh Erin… ora finalmente avrai la pace che hai cercato invano su questa terra», è stato il suo messaggio.